整路一直偷！深夜沿路散步有貓膩　「奇怪姿勢翻車箱」全都錄

▲向男隨機翻找停在路邊車輛的後行李箱。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名向姓男子（41歲）趁著深夜四下無人到處行竊，他佯裝散步沿路尋找下手目標，隨手翻動機車置物箱和汽車後行李箱，還刻意背對著路面，鳳山警方獲報後，調閱附近監視器畫面，根據犯嫌特徵鎖定向男涉嫌重大，將他約談到案後，他一看監視器畫面見賴不掉，只好坦承犯行，全案訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。

▲向男沿路尋找下手目標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局南成派出所10日9時許接獲蕭姓民眾報案，他表示早晨出門，發現自己停在鳳山區華興街住家騎樓下的機車行李箱遭人翻動過，所幸未有財物損失。

經警方調閱路口監視器，發現一名男子在半夜2時許出現在華興街，看似在散步，走著走著卻突然靠近停在路旁的機車，背靠著機車但是手卻往後伸翻動機車置物箱及車座，明顯在行竊。

這名竊嫌又在隔壁街沿路搜尋目標，查看汽車內是否有值錢的東西，再拉拉看車門有無上鎖，一陣忙碌後，毫無所獲就徒步離去。警方再擴大調閱監視器，比對特徵後，認出該名竊嫌為向姓男子。

警方在10日晚間即通知向男到案說明，案經警方詢問後向男坦承犯行不諱，供稱因缺錢花用才會沿路隨機翻找車箱、試開車門，看有無值錢的財物。雖然無民眾有財物損失，警方仍將向男依竊盜未遂移請高雄地檢署偵辦。