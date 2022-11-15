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獨／北市明星私校擬「年年瘦身」　每班48→45人「分3年減招」

▲少子化仍年年滿招的北市私立延平高中。（圖／延平高中提供）

▲以升學為導向的北市明星私校，也在明年減招範圍內。（圖／延平高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

少子化來勢洶洶，台北市教育局已開出第一槍，明年北市公立高中職擬減招，私立高中職更是首當其衝，據教育局規劃，私校每班人數將從現行48人調降為45人，但分3年逐步減招，朝年年減招規劃，其中以升學為導向的明星私校，像是延平、薇閣、東山、靜心等校也在這波減招範圍內，多數私校願意配合，但希望教育局微調學雜費的上限。

台北市教育局為搶救公立社區型高中與私校招生困境，日前召開高中職免試入學核班會議，初步規劃明年公私立高中職同步減招，公立高中職每班班級人數將從35人調降為34人，建中將減少23個名額、北一女減少20個名額、成功高中減招21人、中山女中減招20人，名校競爭將更激烈。

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至於受少子化衝擊最深的私立高中職，也將同步減招，擬從目前每班48人調降為45人，但分3年逐步減招，朝年年減招規劃，也就是第一年每班招收47人、第二年每班收46年，第三年降到45人，依現有班級數推估，第一年將減招約260人，3年下來共減招逾1500人。北市教育局本周將再召開第二次核班會議，屆時就會確定公私立高中職的減招名額。

少子化仍搶破頭的私立延平高中校長張漢鏞坦言，減招對升學為導向的私校有影響，但在生源不足的趨勢下，也只能配合政府政策，逐年遞減是可行方案，但希望教育局能取消私校收取學雜費的天花板上限，或適度微調，讓私校在減招情況下，仍能維持辦學品質。

據台北市教育局統計，110學年度北市私立高中職招生情況，33所學校有17校招生率不到6成，原核定招生名額1萬2042人，但實際招生人數只有6832人，招生率僅有57%，顯見私校轉型，已刻不容緩。

像是方濟中學從111學年度起，國一、高一停招，並朝轉型規劃；中興高中、恕德家商解散清算中。開南高中則積極轉型，設置日照中心、籌設旅館；泰北高中朝雙語國際學校發展，並增設國中、國小和幼兒園；景文高中增設寵物經營實驗班，並與「東森寵物雲」進行產學合作。

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