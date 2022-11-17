女出國慶生突然死亡　驗屍發現「脖子詭異斷骨」生前暴打片瘋傳

▲女子死因引發外界好奇。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡州25歲女子羅賓森(Shanquella Robinson)到墨西哥為朋友慶生，家人卻突然接獲她酒精中毒死亡的消息，正當家人覺得奇怪時，網路上突然流傳她在飯店被人毆打的畫面，且驗屍發現脖子慘被打斷而死，讓她的真正死因在網路上引發討論。

羅賓森的母親Salamondra表示，女兒上月28日從北卡州夏洛特市(Charlotte)，前往墨西哥卡波聖盧卡斯(Cabo)為朋友慶生，當晚才和女兒通過電話，然而隔天女兒朋友卻突然通知，女兒因為酒精中毒身體很不舒服，沒多久就突然死亡。

羅賓森的朋友們後來回到美國，卻把她的遺體留在墨西哥，讓家人另外花了美元6,000元（約台幣18萬元）才把屍體運回國，更讓家屬無法接受的是，他們後來收到驗屍報告，發現羅賓森脖子被打斷，背部脊柱也斷裂，顯然生前曾受到攻擊。

正當家屬想要尋求真相時，網路上突然流傳疑似是羅賓森的挨打畫面，影片中可看到，她在飯店房間內遭一名女性朋友瘋狂毆打，無力反擊的她還被拍攝影片的男子嘲笑沒用。不過影片真實性目前尚未獲得證實。

父親伯納德(Bernard Robinson)傷心表示，「我們只想弄清楚發生什麼事，我再也不可能當祖父，陪她走紅毯，因為我的女兒已經死了」。美國國務院表示，他們正在協助墨西哥當局進行調查，基於保護相關人員隱私，目前不便對外透露案情。