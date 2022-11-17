裴洛西將卸任！麥卡錫明年1月接眾院議長　曾允諾「當上就要訪台」

▲美國共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨成功奪回眾議院主導權，這也意味著現任議長裴洛西（Nancy Pelosi）必須卸下職位，目前擔任共和黨眾院領袖的麥卡錫將在明年1月成為下任眾院議長。麥卡錫抗中友台立場明顯，先前更曾表示，若當上議長將會率團訪台，學者也擔心會引發北京當局更強烈抗議。

根據《南華早報》報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）16日獲共和黨選為眾議院領袖，而隨著共和黨成功在眾院拿下過半的218席，超過民主黨的208席成為多數黨，他也將接替裴洛西，成為眾院的下一任議長。

麥卡錫抗中友台立場明顯，他在期中選舉時曾提出，若贏得眾議院將成立中國委員會，調查新冠病毒來源、竊取美國企業知識財產權的指控，以及中國是否在美國關鍵行業佔據主導地位，「要審視中國在哪方面竊取了我們的技術。」此外，麥卡錫也力挺裴洛西今年8月訪台的決定，更曾說，若他明年成為議長，將直接率團訪台。

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）



中國社會科學院中美關係專家Lu Xiang表示，如果麥卡錫以眾議院議長的身分訪台，北京在外交和軍事方面的回應，會比裴洛西訪台時更加強烈，「眾院議長不能重複做出這種舉動。」

但他也認為，目前共和黨的優先工作是2024年的總統大選，「麥卡錫個人對中國懷有敵意，但我認為，共和黨未來兩年的主要目標是替2024年的大選鋪平道路，這也會成為影響麥卡錫會優先採取何種行動的因素。」

上海復旦大學國際政治學教授Ren Xiao分析，現在要預測麥卡錫未來動向還太早，目前他應該專注於與中建立新的溝通渠道，「新的國會明年1月份才就職，現在我們只能觀望，（中國）可以先與他及其工作團隊建立聯繫，並努力建立工作關係。」

政大國際關係研究中心兼任研究員嚴震生則表示，麥卡錫向來支持美國對台提供軍事援助，因此訪台機會非常大，「但為了降低（訪問的）敏感度，他可能會選在2023年1月就任眾院議長之前訪台。」

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