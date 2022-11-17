為台灣挺身而出　王宣貿騎電動機車隊掃街籲返鄉投票

▲台南大新營市議員候選人王宣貿，選擇戴上他的招牌大頂「安全帽」，率8台GOGORO電動機車隊掃街，為台灣挺身而出，籲鄉親返鄉投票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

距選戰不到9天，台南市綽號「安全帽」的市議員候選人王宣貿，不同於其他候選人都使用車隊掃街，這次王宣貿選擇戴上他的招牌大頂「安全帽」，率8台GOGORO電動機車隊掃街，他預計利用4天時間，以電動機車掃街方式完成第一波掃街，同時聲援小英總統的「為台灣挺身而出」行動計畫。

王宣貿說，騎著摩托車雖然速度慢，但可與民眾近距離的接觸，民眾看到他都主動揮手，十分熱情，這次大家一定要返鄉投票。

王宣貿說，這次市議員選舉，大新營地區的民眾都期望地方有創新的發展，且對「新人」市議員候選人有更高期許，所以在打這一波選戰過程中，他以創新方式，利用貨櫃屋設計造型獨特的競選總部，本周他以摩托車隊掃街，因登記８號，因此特地租來８輛電動機車掃街，就是希望讓選民有耳目一新的感覺，他發現效果不錯，的確和選民更拉近距離，尤其等紅娽燈時，民眾看到電動機車車隊，都會主動揮手加油打氣，甚至16日經過柳營區山子腳社區，還看到一家6口人站在門口揮手，讓人看了十分感動。

民進黨主席蔡英文16日已發出「為台灣挺身而出」催票行動計畫，總統蔡英文並呼籲全國選民11月26日踴躍返鄉投票，為家鄉選擇不一樣的未來，不要選出只會送往迎來、把心力都花在做表面工夫的政治人物。王宣貿說，他全力呼籲鄉親26日為台灣挺身而出，為台灣返鄉投票。

王宣貿說，他是大新營地區唯一的新人，是選民可以選擇不一樣未來的新人，他拜託大新營地區在外縣市的選民，11月26日投票當天，1戶多1票給新人，搶救唯一新人王宣貿，才能改變家鄉停滯的現狀，為地方帶來新的契機。