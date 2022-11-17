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台南奇美博物館「聖誕週末」　節目爆滿創史上新高

▲奇美博物館「聖誕週末」將於12月17日連續兩個週末登場，4天總計逾百場演出，目不暇給的企劃陪伴民眾度過一個溫馨難忘的聖誕佳節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美博物館「聖誕週末」將於12月17日連續兩個週末登場，4天總計逾百場演出，目不暇給的企劃陪伴民眾度過一個溫馨難忘的聖誕佳節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年引發熱烈討論的奇美博物館「聖誕週末」將於12月17日連續兩個週末登場，今年的表演節目創下有史以來最多的紀錄，4天總計逾百場演出，目不暇給的企劃陪伴民眾度過一個溫馨難忘的聖誕佳節。

▲奇美博物館「聖誕週末」將於12月17日連續兩個週末登場，4天總計逾百場演出，目不暇給的企劃陪伴民眾度過一個溫馨難忘的聖誕佳節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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活動包括親子最愛的「聖誕老公公與英國士兵大遊行」、熱鬧好玩的「廣場大舞會」、精采可期的「戶外星光電影」、豐富多元的音樂與舞蹈表演；最受歡迎的「經典聖誕市集」、網美搶拍的「幸福聖誕樹」、富有藝術氣息的「常設典藏推薦」，以及國際大展《時代的臉孔》加價購等，要陪伴民眾度過溫馨難忘聖誕佳節。

▲奇美博物館「聖誕週末」將於12月17日連續兩個週末登場，4天總計逾百場演出，目不暇給的企劃陪伴民眾度過一個溫馨難忘的聖誕佳節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美博物館「2022聖誕週末」以「歡樂聖誕派對」為主題，配合目前展出的英國國寶級肖像大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，特別融入「英國」元素，要讓民眾體驗一場充滿大不列顛氛圍的經典派對。

▲奇美博物館「聖誕週末」將於12月17日連續兩個週末登場，4天總計逾百場演出，目不暇給的企劃陪伴民眾度過一個溫馨難忘的聖誕佳節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美博物館表示，聖誕週末自開辦以來已進入第5個年頭，為了讓民眾體驗西洋文化且輕鬆親近藝術，館方年年優化活動，表演節目從原初的每日10多場不斷增量，今年更是天天都有25場以上，從白天到晚上全無間斷，4天累計高達百場之多，創下活動舉辦以來的歷史新高。在音樂表演部分，精心規劃「英國名琴沙龍音樂會」，首度公開演奏英國最古老的提琴，讓民眾親身感受三百多年前英格蘭第一位小提琴製作家雅各．雷曼（Jacob Rayman）的傑作，其他還有管樂、弦樂、聲樂、鋼琴等表演；舞蹈部分則有「廣場聖誕大舞會」，由專業舞者與聖誕老公公團隊邀請民眾一同跳舞狂歡，另有英國社交舞、街舞等演出。

▲奇美博物館「聖誕週末」將於12月17日連續兩個週末登場，4天總計逾百場演出，目不暇給的企劃陪伴民眾度過一個溫馨難忘的聖誕佳節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

每年討論度最高的聖誕市集今年擴大區域，風格攤位從去年的80家增加至上百家，內容匯集了英國小點如炸魚薯條、司康，以及異國美食如法式鹹派、手工生義大利麵、沙拉米香腸起司拼盤、德式蝴蝶結麵包、限量龍蝦堡等，更有極具特色的文創攤位。此外，小朋友最愛的聖誕老公公將首次與英國士兵一起開派對、熱鬧遊行，看看是聖誕老人的魅力大還是英國士兵受歡迎！「戶外星光電影」精選老少咸宜的熱門經典大片如《比得兔》、《愛麗絲夢遊仙境》、《穿著PRADA的惡魔》、《她們》等輪番放映。

▲奇美博物館「聖誕週末」將於12月17日連續兩個週末登場，4天總計逾百場演出，目不暇給的企劃陪伴民眾度過一個溫馨難忘的聖誕佳節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在展覽部分，國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》絕對不能錯過，該展為全球最大肖像蒐藏機構「英國國家肖像藝廊」160年來前所未有的世界巡迴展，大批英國國寶級肖像作品首度來台，包括莎士比亞、牛頓、達爾文、英國女王等，民眾可以跨越500年、飽覽百位名人的經典臉孔與精采人生。奇美博物館表示，由於該展作品十分珍貴，為了維護展場安全與參觀品質，「聖誕週末」活動期間採加價購方式，以100元加購即可入場參觀。此外，常設展廳也配合《時代的臉孔》，規畫「肖像」主題的典藏推薦，例如知名畫家〈林布蘭半身像〉、甜美優雅的少女〈黛妮希雅〉等十多件肖像作品，凡購買「聖誕週末」票券即可自由參觀。

▲奇美博物館「聖誕週末」將於12月17日連續兩個週末登場，4天總計逾百場演出，目不暇給的企劃陪伴民眾度過一個溫馨難忘的聖誕佳節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美博物館13公尺高的「幸福聖誕樹」17日率先登場為活動暖身，由於今年是奇美博物館30週年，樹身特別以金黃色垂鍊、金色星體搭配繽紛彩球作裝飾，呈現華麗、高貴的慶典意象，底座則配合英國主題以蘇格蘭格紋為設計，整體視覺傳遞幸福、喜悅之情，搭配博物館的西洋建築風格，美麗景致預計再度成為民眾拍照打卡的熱點。幸福聖誕樹自即日起展出至2023年1月11日止，每日下午5時30分至晚上10時點燈。「聖誕週末」夜晚將推出聖誕燈光秀，展現五彩斑斕的絢麗景致。

▲奇美博物館「聖誕週末」將於12月17日連續兩個週末登場，4天總計逾百場演出，目不暇給的企劃陪伴民眾度過一個溫馨難忘的聖誕佳節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美博物館「2022聖誕週末」將於12/17（六）、12/18（日）、12/24（六）、12/25（日）每天14:00至22:00展開，活動範圍包括館內與戶外園區，入園即需購票，12歲以下持有效證件可免費入場。詳情請洽奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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