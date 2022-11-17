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【廣編】花王(台灣)榮獲2022 TCSA「台灣十大永續典範外商企業獎」

花王(台灣)榮獲2022 TCSA「台灣十大永續典範外商企業獎」（圖／花王(台灣)提供）

【廣編特輯】

圖、文／花王(台灣)提供

財團法人台灣永續能源研究基金會16日於圓山飯店舉辦「2022 TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮，花王(台灣)榮獲「台灣十大永續典範外商企業獎」，由董事長大熊康生親自出席接受考試院院長黃榮村頒獎，花王(台灣)在ESG上的努力與成果屢獲評審肯定，這已是花王(台灣)連續四年獲邀出席頒獎典禮。

為達成花王集團2040年零碳排的目標，身為快速消費品產業中唯一在台灣設有工廠和研究所的日商企業，花王積極推動「綠色產品生命週期」來降低碳排及對環境的負擔，其中特別強調在原材料選購及產品消費端的減碳作為。在原材料選購部分，積極使用可追溯來源認證原料，也攜手供應商倡議循環經濟，具體承諾2025年再生塑料至少使用25%。此外，花王(台灣)已著手從永續消費觀點影響消費者，結合產品行銷和通路一起推廣環保標章及補充包。

花王長期以來透過紮根教育來擴大社會影響力，除了推動兒童清潔安全教育、福爾摩沙1520海洋計畫，旗下化學製品事業部門也為實現永續生活作出貢獻，公開揭露化學成分訊息，促進正確使用產品，透過多元創新技術以友善環境方式推動綠色永續生活，此一作法深獲評審青睞。

身為花王集團的一份子，花王(台灣)在推動ESG時，遵循集團整體ESG策略「Kirei Lifestyle Plan」，目標是為消費者打造一個永續的生活方式。2022年ESG推動成果屢獲肯定，除了TCSA台灣十大永續典範外商企業獎之外，亦獲得遠見CSR外商組楷模獎及天下永續公民獎等國內三大ESG獎項肯定。深耕台灣58年，花王(台灣)期待透過持續實踐ESG，和消費者共創Kirei美好永續生活！
 

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花王(台灣)2022 TCSA台灣企業永續獎ESG

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