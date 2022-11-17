美籍金髮女屍相驗結果曝！貨櫃內空無食物+水　1關鍵排除他殺

記者白珈陽／台中報導

台中港32號碼頭貨櫃場，昨日在一個紅色貨櫃內發現一具金髮女性遺體，已經腐爛，警方依據死者身上的證件，初判是一名美國籍女子。發現遺體的長榮工作人員表示，打開貨櫃的時候惡氣撲鼻；警方透露，死者遺體旁僅有證件、飾品等物，沒有食物、水，但貨櫃內有女子走動的跡象，排除有他殺可能，將追查女子是如何進入貨櫃。檢察官17日上午率法醫相驗，以釐清死因及死者身分。

▲發現女屍的工作人員稱打開貨櫃時惡氣撲鼻。（圖／記者白珈陽攝）

台中地檢署檢察官鄭珮琪今日上午10時許，偕同法醫及台中港務警方進行初步相驗，並有1名發現該具體的長榮工作人員協助。台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示，若確認死者身分，將會盡速通知家屬來台處理後事，若家屬不克前來，則必須要有代理人代為處理。初驗報告預計下午出爐。

▲台中地檢署檢察官鄭珮琪。（圖／記者白珈陽攝）

長榮工作人員接受媒體訪問，他表示，打開貨櫃的時候「很臭」，遺體旁邊放有一些雜物，此外整個貨櫃空無一物

警方說，該貨櫃是10月底從美國運回台灣，遺體被發現時已腫脹變形、流出屍水，遺體旁有一些小飾品，沒有食物及水，另外，根據貨櫃內物品散落的情形，可推測女子曾在裡面活動，排除是先遭殺害再被棄置於貨櫃內。

台中港務警察表示，16日下午接獲報案，一只貨櫃上月裝貨運到美國洛杉磯，22日再空櫃出發回台灣，昨日下午2時卸載於台中港32號碼頭貨櫃場，工作人員打開檢查時，發現裡面竟有1具金髮女性遺體，嚇得趕緊報案；員警依據死者身上的證件，初步確認是來自美國籍堪薩斯州的女性（41歲）。

▲該貨櫃從台灣載運貨物前往美國，再空貨櫃回台灣，工作人員進行檢查時驚見女屍。（圖／記者許權毅翻攝）

警方表示，根據遺體的狀況來看，初判遺體已死亡20多天，全案依不明死亡案規定處理，報請檢察官相驗，通報請刑事局國際科，並請AIT協助聯繫家屬到台指認。