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社會 社會焦點 保障人權

討債e化！「一家親」群組撂人逼債　有空就來...早到再發獎金2千

記者鄧木卿／台中報導

台中30歲吳姓男子涉嫌成立「一家親」暴力討債群組，拉進想賺小費的小弟，隨時公布討債時間地點，誰有空誰就來，早點到的給小費兩千，晚來的只有一千，成員集合後不僅持空氣槍、球棒向對方討債，還會要求對方加倍支付「走路工」，警方粗估至少有6人受害。警方調查後，雖然吳矢口否認指使，仍將吳等19人依恐嚇、組織犯罪條例等罪嫌送辦。

▲▼太平警方破獲19人「一家親」暴力討債，查扣空氣槍和球棒。（圖／民眾提供，下同）

▲▼太平警方破獲19人「一家親」暴力討債，查扣空氣槍和球棒。（圖／民眾提供，下同）

▲▼太平警方破獲19人「一家親」暴力討債，查扣空氣槍和球棒。（圖／民眾提供，下同）

太平警方選前大掃黑，半年前獲報吳男成立一家親群組，從事暴力討債，該群組已有1年多，一個拉一個，目前有19人，吳男把討債的時間、地點po上群組，誰有空誰就來，為了鼓勵小弟們得到指令火速趕到，先到者給2千元，慢一點者1千。

▲▼太平警方破獲19人「一家親」暴力討債，查扣空氣槍和球棒。（圖／民眾提供，下同）

吳男為求脫罪，空氣槍和球棒都交給小弟，成員一到債務人住處，憑藉人多勢眾，三字經等難聽字眼全罵上，不時還揮一揮球棒，作勢要打，有1人欠了1萬8千元，吳男等人順利討到債，見對方似乎還有錢，居然又再恐嚇3萬6千元的額外茶水費（走路工）得逞。

警方連續2天、兵分12路，包括吳男共查獲19人，查扣空氣槍2支、球棒1支、手機4支等，18名成員年紀都在20歲至30歲之間，有的是工人，有的遊手好閒，群組有人賴就去充人數助陣。

警方目前已清查出6名被害人，雖然都有被毆打，但未成傷，將持續追查，遏阻暴力集團影響治安和選情。

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