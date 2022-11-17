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如何沒許可證還能開砂石場？　綠起底南投版「砂皇」

▲▼民進黨南投縣議員候選人曾琮愷19日上午至南投地方法院按鈴控告南投縣長林明溱、南投縣長候選人許淑華及南投市長候選人張嘉哲賄選。。（圖／曾琮愷提供）

▲民進黨南投縣議員候選人曾琮愷（左）。（資料照／曾琮愷提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨南投縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢17日舉行記者會，揭露近日南投市區出現一塊署名「國民黨縣黨部副主委邱紹偉」的攻擊性看板，底下有副主委邱紹偉的親筆簽名，而邱本人不只家族經營砂石行業，他在信義鄉羅娜段土地上，還有一場違法的混凝土廠，邱身為南投縣長林明溱縣長室秘書，還身兼國民黨縣黨部副主委，是否利用特權開設違法砂石場？而國民黨縣長候選人許淑華跟苗栗「砂皇」、無黨籍縣長候選人鍾東錦看齊，與黑金集團的違法事業共舞，南投真的需要這樣與黑金、黑道站在一起的縣長嗎？

▼民進黨南投縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢17日舉行記者會。（圖／曾琮愷辦公室提供，下圖同）

▲▼民進黨南投縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢17日舉行記者會。（圖／曾琮愷辦公室提供）

▲▼民進黨南投縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢17日舉行記者會。（圖／曾琮愷辦公室提供）

▲▼民進黨南投縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢17日舉行記者會。（圖／曾琮愷辦公室提供）

曾琮愷指出，信義鄉羅娜段2031-1、2035地號上有一場「金永億」的混凝土廠，據查該廠混凝土廠位於原住民保留地，使用分區皆為「山坡地保育區」，使用地類別皆為「農牧用地」，但這兩筆土地上卻座落一場金永億的混凝土廠，而金永億公司的負責人，正是國民黨縣黨部副主委兼縣府秘書邱紹偉的父親，請問國民黨山坡地保育區、農牧用地是否可以作為混凝土廠？邱紹偉在縣府內是否有護航自己家中的違法混凝土廠？國民黨請向南投縣民說明清楚，許淑華也請說清楚是否支持自己黨內副主委家中違法的混凝土廠？

沈夙崢說明，根據南投縣混凝土同業所登記的16家混凝土廠中，沒有看到位在信義鄉的金永億混凝土廠，且從環保署「固定污染源管理資訊公開平台」進行查詢，信義鄉的金永億混凝土場沒有取得許可證，但邱之前擔任股東的益昌砂石是有許可證的，顯見邱是知法但卻違法。他質疑，縣府公務人員可能礙於邱紹偉，很難對其違法的混凝處做出適當的行政作為。

曾琮愷強調，邱紹偉家中的砂石經營方式，其實就是鍾東錦經營砂石場的翻版，透過非法的用地來經營砂石、混凝土等的事業，再運用公權力來掩護相關非法的行為，根本就是國民黨黑金、黑道介入縣政的傳統手法，而許淑華也向鍾東錦看齊，與黑金、黑道集團的違法事業共舞，如果許淑華選上縣長，南投將步入黑道、黑金治縣的道路，這不是南投人想看見的。

沈夙崢也指出，許淑華的競選團隊不只邱家中有違法砂石行業的問題，包含後援會總會長何勝豐、體育後援會榮譽會長潘一全、竹山競總主委朱寶珍都是治平對象；競選團隊副主委林昆熠則是有酒店打人的黑歷史，日前也才公開徵求民進黨南投縣長候選人蔡培慧坐車號碼，形同恐嚇；競選團隊副主委張子孝，涉嫌《貪污治罪條例》、偽造文書等罪，看到許淑華團隊的組成，令人擔憂未來許淑華當上縣長後，這些黑道、黑金體系，不會在背後操控縣政？

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