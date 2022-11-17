新書遭批「無創新」　黃珊珊嗆：懷疑陳時中的閱讀能力

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民眾黨台北市議員候選人陳思宇掃北投市場。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊陣營16日送新書「城市‧程式」，給民進黨台北市長候選人陳時中陣營，但陳時中事後稱，沒看到什麼新創的想法。對此，黃珊珊17日酸說，對於陳時中的理解力、閱讀能力感到非常懷疑，且要參選市長的人連副市長分別主管業務都搞不清楚，到底怎麼參選？

黃珊珊17日上午走訪北投市場，會後接受媒體訪問。針對陳時中說沒看到黃珊珊新書「城市‧程式」的新創想法，黃珊珊直言，「我對於他的理解跟閱讀能力非常懷疑，他到底有沒有看書？內容裡面有很多。」

黃珊珊表示，陳時中還提及前北市副市長林欽榮、前都發局長林洲民，但陳時中要參選台北市長，不知道副市長有分工業管嗎？自己跟林欽榮、林洲民業管單位完全不同，大家做的事情也完全不同，「陳時中連看都沒有看。」如果要參選市長，連副市長分哪些人、主管哪些業務等都搞不清楚，要怎麼參選？

至於對於陳時中陣營回送《溫暖的魄力》書籍與文宣品內容，黃珊珊提及，這些就是幾個陳時中曾講過的，但沒有完整一份白皮書可比較，她是96頁的東西，希望陳時中看完再來評論。