24歲妹買打耳洞神器DIY！　耳垂腫成「半根香蕉」抽出爆量膿水

▲妙妙耳垂腫得如半根香蕉大 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔/綜合報導

大陸浙江杭州一名24歲的女大生網購「打耳洞神器」，對著教程影片自己DIY，結果幾天後發炎紅腫，耳垂腫至半根香蕉一般大，在醫院抽出一整管針筒膿水。

▲抽出得膿水。（圖／澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，妙妙近日到醫院整形外科就診，一邊耳垂腫大，醫生進行穿刺抽膿處理，抽出一針筒膿水，再外用碘伏消毒、抗生素軟膏塗抹。

據妙妙透露，她日前陪同事買耳釘時，也萌生了打耳洞的想法，回家在網上搜索，覺得打耳洞很簡單，於是在購物平台買了「8.8元打耳洞神器」，收貨後對著教程自己打了2個耳洞。

然而，妙妙還沒等戴上耳釘，耳洞就出現紅腫，她諮詢客服人員，對方回覆這是正常的情況，建議網購「藏藥」敷貼，於是妙妙又買來貼了5天，但耳垂越來越腫，這才來了醫院。

整形外科主任徐靖宏指出，很多人認為打耳洞很簡單，在街邊小店或網上購買工具操作，事實上存在感染風險，「打耳洞需要無菌操作，一定要到正規醫院進行，打完後也要保持傷口乾淨清潔。」

徐靖宏提醒道，若打耳洞的工具不衛生或處理不當，傷口會發炎感染，還存在感染傳染性疾病的風險，甚至引發顱內感染、臟器受損。