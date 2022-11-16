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道地港式料理「維記茶餐廳」　 東森電視購物17日開賣

▲25年正宗香港道地美食 東森電視購物17日開賣。（圖／東森購物提供） ▲25年正宗香港道地美食。（圖／東森購物提供）

▲維記茶餐廳首度推出常溫料理包11/17(四)晚上21:40將於東森電視購物46台獨家首賣。

圖、文／東森購物提供

說到香港道地美食，第一印象就是茶餐廳，25年老字號「維記茶餐廳」，首度推出「碗仔翅」及「黃金魚蛋三寶」常溫料理包，11/17將於東森電視購物46台獨家首賣。

「維記茶餐廳」是台北第一家茶餐廳，口味地道是行家才知道的美味，更是許多台港藝人喜愛的港式茶餐廳，推薦招牌必吃為「碗仔翅」及「咖哩魚蛋」，現在這樣的美味，民眾在家也能品嘗，維記茶餐廳首度推出「碗仔翅」及「黃金魚蛋三寶」常溫料理包，11/17晚上將於東森電視購物46台獨家首賣，【維記茶餐廳-飄香25年正宗香港道地饕客推薦搶購組】，包含碗仔翅3包+咖哩黃金魚蛋三寶1包，每組市價2300元，東森價1280元，訂購再享20%東森幣回饋，打語音再送200枚，最高可享456枚東森幣回饋。

香港人最出名的就是煲湯，「碗仔翅」是一種香港街頭小吃，又稱為「平民魚翅羹」，以洋葱、高麗菜、蕃茄做蔬菜湯底，12月齡的老母雞和豬骨熬約20小時的精華做為高湯湯底，食材以粉絲為主，加上老抽和生抽調味，加入木耳、肉絲和蛋汁液一起烹調，使湯羹的口感更為充實，品嚐碗仔翅時，可按個人喜好加入麻油、浙醋、白胡椒粉或辣椒油調味，更加美味。

▲25年正宗香港道地美食 東森電視購物17日開賣。（圖／東森購物提供）

▲▼經典招牌「黃金魚蛋三寶」。

▲經典招牌「黃金魚蛋三寶」。（圖／東森購物提供）

「咖喱魚蛋」起源於1950年代，在香港街頭由俗稱「車仔檔」的流動熟食小販開始售賣。咖喱是印度的傳統食品，隨著英國殖民把印度咖哩帶到香港；魚蛋則流行於潮汕地區，香港把兩者結合成為一種經典小吃。魚蛋因經過油炸處理，因此外表呈金黃色，維記為了堅持口感和脆度特別選用價格貴了近一倍的金線魚來製作，口感彈牙，咖哩醬用20種調配特製拌炒，加入白蘿蔔、炸豬皮，白蘿蔔清甜再加上豬皮吸收湯汁，烹調後的「咖哩魚蛋三寶」就變得色香味俱全。

▲25年正宗香港道地美食 東森電視購物17日開賣。（圖／東森購物提供）

▲經典招牌「碗仔翅」。

「維記茶餐廳」創辦人許文龍原本在香港從事貿易，1997年金融風暴後才決定陪太太回台灣定居，在西門町開了台灣第一間茶餐廳，目前由二代接手經營，目前全台有三間分店，裝潢也與香港茶餐廳幾乎如出一轍，彩色玻璃窗、雕花大鐵門，為了讓顧客品嚐到香港道地的口味，始終堅持用香港的食材，如中菜中提味上色的「老抽」，也是堅持選用香港老品牌。

為了讓更多人品嚐道地香港美食，維記首度以常溫料理包形式11/17(四)晚上21:40將於東森電視購物46台獨家首賣，舊雨新知不要錯過。

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