連續2周！超商咖啡飲品「2杯79折、4杯75折」　還換聖誕新包裝超Q

▲7-11門市CITY系列飲品可享「任選2杯79折、4杯75折」 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

你今天喝咖啡了嗎？就有超商推出長達2周的「咖啡飲品優惠」，任選2杯79折，買4杯更划算，直接下殺75折，不管是美式、拿鐵還是太妃焦糖風味瑪其朵等，通通都可搭配優惠，可要趕快把握便宜買一波。

7-11「愛‧Sharing」慶祝活動正式開跑，門市推出CITY系列飲品分享優惠，即日起至11/29止，CITY系列飲品可享「任選2杯79折、4杯75折」，人氣CITY CAFE拿鐵、每到冬天必喝的CITY CAFE太妃焦糖風味瑪奇朵、CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵及CITY CAFE巧克力可可歐蕾等，通通都在優惠中。

CITY CAFE也穿上全新「愛‧Sharing主題咖啡杯」，首波於即日起上市，推出白、粉藍、粉綠3款主題杯，第二波將在12/14登場，推出紅、綠、橘、粉紫4款，屆時共有7款搭配白、紅2款色系杯套，還印著星星、禮物等圖案，超級可愛。

▲CITY CAFE換上聖誕新包裝。



▲麥當勞香芋派回來了。（圖／麥當勞提供，下同）

喝咖啡當然要配點心，麥當勞超人氣甜點「香芋派」終於重磅回歸，特意選用綿密芋頭餡搭配酥脆派皮，大口咬下還吃得到芋頭顆粒，開賣至今深受不少甜點控喜愛，每年就等著開賣時間準備搶吃，而這罪惡美味將於即日起至12/20前在全門市正式開賣或售完為止，千萬別錯過。

▲香芋派吃得到芋頭顆粒。

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