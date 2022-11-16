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超商開賣「現煮麻辣燙」！獨家湯頭＋食材超銷魂　限定門市搶先吃

▲▼7-11開賣新馬辣麻辣燙。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11攜手新馬辣經典麻辣鍋推出全新「麻辣燙」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

天氣轉涼，當然要吃很多美食滿足胃口！超商熱食自助區再推出全新「現煮麻辣燙」，這次找來人氣麻辣鍋店合作，聯手調製獨家麻辣湯頭，搭配黃金魚蛋、日式魚豆腐等可吸飽湯汁的多款食材，吃起來香麻帶勁，冷冷的天吃上一份超過癮。

繼先前推出「星級饗宴－滷味」之後，7-11熱食自助區再攜手「新馬辣經典麻辣鍋」帶來全新「麻辣燙」熱食新選擇，主打麻、辣、鮮、香，湯底主要以大紅袍、朝天椒、青花椒等辛香料長時間熬製而成，首波於即日起在台北、台中部分門市引進，預計年底前可導入200間門市。

▲▼7-11開賣新馬辣麻辣燙。（圖／記者周姈姈攝）

▲食材非常多樣化，搭配獨家麻辣湯頭，越煮越香。

▲▼7-11開賣新馬辣麻辣燙。（圖／記者周姈姈攝）

▲新馬辣麻辣燙首波於台北、台中部分門市引進。

推薦一定要吃麻辣黃金魚蛋、麻辣黃金魚板、麻辣日式魚豆腐等食材，每一款皆吸飽麻辣湯汁，可依個人喜好加入科學麵、春雨等主食搭配，再加入熱呼呼的麻辣湯汁，整體吃起來香麻辣勁，口味非常有層次。

人氣速食品牌「必勝客」強勢推出英台大車拼「雙濃起司炸魚番薯比薩」，一邊鋪滿外酥內軟的英式炸鱈魚條，搭配香甜美乃滋，另一邊則選用台農66號紅心地瓜、57號黃金地瓜製成地瓜條下鍋油炸，並撒上台式梅粉，最外圈更放了紫心地瓜泥增添口感，最後淋上特濃切達起司醬，結合2倍莫扎瑞拉起司，打造超濃郁滋味，即日起至12/19前限時開賣，還享外帶買大送大或外送買大送小優惠，趕緊手刀衝嚐鮮。

▲▼必勝客推「雙濃起司炸魚番薯比薩」。（圖／業者提供）

▲超狂「雙濃起司炸魚番薯比薩」限定開吃。（圖／必勝客提供，下同）

▲▼必勝客推「雙濃起司炸魚番薯比薩」。（圖／業者提供）

▲比薩擺滿酥炸鱈魚條、地瓜條。

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