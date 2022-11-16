叻沙湯超濃！超商最新「4款個人鍋物」　還吃得到整塊鮭魚排、鮮蝦

▲7-11最新「新加坡風味叻沙鍋」配料還有麵、肉片、水煮蛋等，吃起來超滿足。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

天冷就是要吃火鍋！就有超商聯手星級飯店、人氣鍋物推出共4款「個人鍋物新品」，不僅吃得到「新加坡風味叻沙鍋」，湯頭喝起來是超濃的叻沙味，還有「海鮮味噌鍋」，配料竟有整片菲力鮭魚排、蛤蠣等海鮮，搭配超鮮甜日式味噌湯頭根本絕配。

7-11「名鍋盛典」即日起正式開跑，以「小家庭」及「個人份量」為主，找來台北君悅酒店研發獨家2款個人微波即時鍋物，首推這碗「新加坡風味叻沙鍋」，使用多種南洋香料爆炒再加入蝦醬、椰奶燉煮，湯頭辛香鮮甜、濃郁順口，還吃得到豐富配料；「海鮮味噌鍋」則以洋蔥爆炒後加入昆布、蘿蔔、日式味噌熬煮湯頭，海鮮有菲力鮭魚排、蛤蠣、蝦子等，整體吃起來鮮甜清爽。

▲「海鮮味噌鍋」湯頭超鮮甜，吃得到整片鮭魚排、蝦子、蛤蠣等豐富配料。



不僅如此，7-11也與「這一小鍋」合作推出2款鍋物，「經典老火湯鍋」使用豬大骨、雞骨、數十種中藥材等多款食材以高溫壓力熬製6小時老火湯，再加入特製黃拉麵，吃起來超過癮；「沙茶藥膳鍋」嚴選中藥材入底搭配蔬果雞高湯滷製，再加入沙茶增添香氣，食材則有甜不辣、高麗菜、花椰菜等。

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另外，7-11多達150件火鍋周邊商品即日起可享「指定品項3件88折」，以上新品也可加入折扣，且還要再加送1張「COLD STONE專區」單球冰淇淋20元折價券(限量2000份)，並可以69元加購哈根達斯迷你杯及酷聖石酷樂杯。

在推出許多美食的同時，7-11也在今（16）日「第15屆台灣永續企業獎」中，一舉榮獲台灣十大永續典範企業獎(服務業組)、企業永續報告書貿易百貨業第1類白金級、社會共融領袖獎、創新成長領袖獎、創意溝通領袖獎共5獎殊榮。

▲超狂「雙濃起司炸魚番薯比薩」限定開吃。（圖／必勝客提供，下同）

人氣速食品牌「必勝客」強勢推出英台大車拼「雙濃起司炸魚番薯比薩」，一邊鋪滿外酥內軟的英式炸鱈魚條，搭配香甜美乃滋，另一邊則選用台農66號紅心地瓜、57號黃金地瓜製成地瓜條下鍋油炸，並撒上台式梅粉，最外圈更放了紫心地瓜泥增添口感，最後淋上特濃切達起司醬，結合2倍莫扎瑞拉起司，打造超濃郁滋味。

「雙濃起司炸魚番薯比薩」自即日起至12/19前限時開賣，還享外帶買大送大或外送買大送小優惠，趕緊手刀衝嚐鮮，錯過可就吃不到了。

▲比薩擺滿酥炸鱈魚條、地瓜條。