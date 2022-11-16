有錢老闆專炒北市蛋黃區地皮　竟拒繳180萬增值稅還脫產

▲梁姓老闆不繳180萬增值稅，要被關前火速打電話籌錢。（圖／翻攝google maps）

記者劉人豪／台北報導

台北市一名梁姓老闆，因為買賣土地被追繳退還的180萬元增值稅，但老闆辯稱疫情影響資金周轉困難，且信用卡遭停卡拒繳，台北分署實施聲請管收前的留置程序後，梁老闆馬上籌錢辦理分期清償。

台北分署指出，梁老闆在2018年出售台北市中山區土地後，重購台北市信義區土地，經核准退還土地增值稅180萬餘元，梁老闆2021年底又將該重購土地再行移轉，因5年內再行移轉重購土地，依土地稅法第37條規定追繳原退還之土地增值稅，但梁老闆拒絕繳回。

台北分署受理執行後，發現梁老闆於收受稅單後有多筆百萬元以上資金往來，及處分名下另一筆敦化南路房地情形，且未依執行命令清償或到場說明財產狀況，因此台北分署聲請拘提後，到梁老闆經營的公司找人，梁老闆得知後主動聯絡說明。

梁老闆表示，沒繳稅款是因疫情影響，資金周轉困難，需等到明年才有辦法處理欠稅，並提出信用卡已遭強制停卡通知為證。

台北分署認梁老闆於收受稅單後可履行卻故意不履行，還有處分應供強制執行財產的情況，所以對他實施聲請管收前之留置程序，梁老闆嚇得打電話籌款，並於當日繳納22萬元，餘欠則以每月9萬元分期清償。