林耕仁北上揭弊新竹市政　國民黨團：沈慧虹當選會否成林智堅傀儡？

▲國民黨團16日「新竹市政揭弊三部曲之二部曲」記者會，左起鄭正鈐、林耕仁、李德維、曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁16日赴國民黨立院黨團舉行記者會，揭露新竹市政在前市長林智堅主政下的種種弊端，包含大新竹車站還未開工，預算已從50億元暴增到104億元，市圖拆除工程延宕，有可能成為如市立棒球場般的弊案，以及標案廠商轉身變成局處首長等。林耕仁呼籲，新竹市民必須睜大眼睛，換黨執政。

總召曾銘宗表示，新竹市重大建設的經費，到底有沒有用在刀口上？國民黨團會要求審計部介入調查，預算是否用在刀口上？還是亂花預算，為花錢而花錢？假設審計部專案查核後發現涉及不法，必須移送法辦；同時也呼籲檢調主動介入調查，依法行政。

書記長李德維表示，新竹市人非常關注新竹市相關發展，在林智堅主政下，發現相當多的問題，像是廠商搖身一變成局長，國民黨團請教民進黨新竹市長候選人沈慧虹，假設未來入主市府，會不會「林規沈隨」？繼續追隨林智堅的作法？會不會成為林智堅的傀儡？延續相關政策、做法？背後仍是林智堅同樣的團隊？

李德維強調，國民黨推出優秀的林耕仁候選人，和所有優秀的市議員，以及最好的立法委員在為新竹市的未來打拚，一定會帶給新竹市不一樣的風貌，過去相關弊案，一定會為新竹市民討回公道、找出真相，攤在陽光下。

林耕仁則表示，新竹市長久以來，因為一條鐵路，撕裂了新竹市東西區的發展，也阻礙了兩邊居民交通的暢行，新竹市大車站建設，在林智堅、沈慧虹這兩位「落跑二人組」，慣用增加預算的方式，不斷地延宕。

林耕仁指出，先有新竹棒球場將原先3.5億元預算增加到12億元，緊接著大新竹車站從50億元預算，暴增到104億元，兩位「落跑二人組」慣用不斷增加預算的方式，規避議會監督，預算三級跳，把市民當塑膠，讓新竹市民完全看不下去。

林耕仁也指，新竹市一年總預算200多億元，但大新竹車站預算高達104億元，如此重大的工程，到底是要高架化？還是地下化？還是繼續阻礙新竹市東西兩區的發展？

副書記長、新竹立委鄭正鈐表示，新竹市在林智堅主政這幾年，許多建設都呈現荒腔走板狀況，大新竹車站計畫從原本50億元預算，根本還沒動工，就追加到104億元預算。此外，廠商入主市政府成為局處首長，這就是林智堅主政的新竹市府光怪陸離的現象。

鄭正鈐指出，審計部針對新竹棒球場，從3.5億元追加到12億元，指出監造和施工廠商同一家，監造費用倍增，又採限制性招標議價，排除其他專業廠商等等，這是新竹市立棒球場弊案最經典的範例呈現。

鄭正鈐也說，林智堅不斷宣稱從中央爭取非常多預算，包括2021年200億元，與台北市所爭取到的預算不遑多讓，新竹市民當然很高興爭取這麼多預算，但是怎麼用？用在哪裡？出現如棒球場這樣離譜的弊案，唯有換黨執政，才有可能讓真相水落石出，讓全新竹市民檢視。