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斥資8千萬　雲林縣消防局虎尾第二分隊辦公廳舍今日動土

▲雲林縣政府因應虎尾地區產業人口逐年增加，及兼顧虎尾墾地里廉使里、西螺吳厝里、二崙湳仔村三和村及土庫新庄仔社區消防服務品質，規劃虎尾高鐵特定區新建「第二大隊暨虎尾第二分隊辦公廳舍」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府因應虎尾地區產業人口逐年增加，及兼顧虎尾墾地里廉使里、西螺吳厝里、二崙湳仔村三和村及土庫新庄仔社區消防服務品質，規劃虎尾高鐵特定區新建「第二大隊暨虎尾第二分隊辦公廳舍」。（圖／記者蔡佩旻翻攝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為促進虎尾高鐵特定區、中科虎尾園區就業人口及雲林科技產業發展，計劃於虎尾地區增設消防分隊一直是雲林縣長張麗善上任後的消防施政首要目標。今（16）日由張麗善縣長主持動土典禮，新建工程由茂聯營造有限公司承包，並邀請各界民意代表、地方人士共襄盛舉。

雲林縣消防局說明，因應虎尾地區產業人口逐年增加，及兼顧虎尾墾地里廉使里、西螺吳厝里、二崙湳仔村三和村及土庫新庄仔社區消防服務品質，歷經四年規劃虎尾高鐵特定區(虎尾鎮大學段239地號，用地面積約6298.32平方公尺)新建「第二大隊暨虎尾第二分隊辦公廳舍」。

▲雲林縣政府因應虎尾地區產業人口逐年增加，及兼顧虎尾墾地里廉使里、西螺吳厝里、二崙湳仔村三和村及土庫新庄仔社區消防服務品質，規劃虎尾高鐵特定區新建「第二大隊暨虎尾第二分隊辦公廳舍」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今（16）日由雲林縣長張麗善主持動土典禮，新建工程由茂聯營造有限公司承包，並邀請各界民意代表、地方人士共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局長林文山指出，在雲林縣議會及虎尾鄉親的支持下，編列預算8600萬元新建地上3層現代化的消防廳舍，如今順利動土開工，各界深感欣慰，預期可大幅提升虎尾高鐵特定區及周邊社區防救災之效能。

新建工程於今年10月中旬順利發包，工期約400個日曆天，預定2024年6月完工啟用。雲林縣長張麗善表示，第二大隊暨虎尾第二分隊辦公廳舍土地及經費得來不易，期許監造單位及施工單位重視施工安全及嚴格要求施工品質，如期如質完工。

▲雲林縣政府因應虎尾地區產業人口逐年增加，及兼顧虎尾墾地里廉使里、西螺吳厝里、二崙湳仔村三和村及土庫新庄仔社區消防服務品質，規劃虎尾高鐵特定區新建「第二大隊暨虎尾第二分隊辦公廳舍」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今（16）日由雲林縣長張麗善主持動土典禮，新建工程由茂聯營造有限公司承包，並邀請各界民意代表、地方人士共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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