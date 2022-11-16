法院認證「回捐薪水」！高雄最年輕女議員助理　實領25K涉偽證

▲前市議員陳粹鑾（右）的助理涉嫌偽證被緩起訴。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

立委高虹安近來深受辦公室助理費爭議困擾，前高雄市議員陳粹鑾被控在服刑期間遙控女兒市議員鄭安秝以借名申報、浮報薪酬的方式，詐領440多萬助理費，被法院依貪污治罪條例重判10年5月。檢方在偵查過程中，另案分辦14名助理涉嫌偽證的部分，其中鄭姓助理在偵查中坦承有低薪高報，後來法院審理時卻又改口說是有同意回捐給服務處，供詞前後不一涉嫌作偽證，但因情節輕微，雄檢今（16）日偵結，給予緩起訴處分，但須繳交公庫8萬元。

國民黨籍的陳粹鑾曾任兩屆高雄縣議員，縣市合併後又兩度當選高雄市議員，她被控在2014年2月24日至26日期間並未參與任何經建考察有關活動，卻拿著不實的3萬元收據，向高雄市議會詐領3萬元差旅費，全案一、二審均被依公務員利用職務機會詐取財物罪判刑3年8月，最高法院於2018年7月駁回定讞，陳也入監服刑。

不過，陳粹鑾在入監服刑前，也順利把政治棒子交給女兒鄭安秝，讓鄭在2018年底以23歲的年紀順利當選，成為全國最年輕的市議員。

不料，檢調在2019年隨即接獲檢舉，指鄭安秝疑似利用人頭詐領助理費，且不法金額高達數百萬元，檢方搜索鄭安秝服務處及住家等6個地點後，同步約談鄭安秝、服務處王姓主任及人頭助理等12人到案後，檢方查出全案與鄭母陳粹鑾有關，偵訊後依貪污治罪條例等罪將陳粹鑾、王姓主任和鄭安秝弟弟等人提起公訴，鄭安秝則處分不起訴，高雄地院審理後，依貪污治罪條例重判陳粹鑾徒刑10年5月，王姓服務處主任2年6個月，鄭安秝弟弟1年4個月。

而檢方在偵查過程中，另案簽辦14名助理涉及偽證罪，檢方認為，鄭姓助理在偵訊時坦承到服務處原先領2萬2000元，後來調高到2萬5000元，都是直接向服務處主任領現金，等她離職後，發現銀行帳戶的金額和領的薪水不一樣，但因她已經離職，就想說算了。

但鄭姓助理在法院審理時卻又供稱「協議高報薪酬再將差額回捐」，認為鄭姓助理已經涉及偽證罪，但由於她坦承犯行，犯後態度良好，且犯罪情節輕微，因此給予緩起訴處分，但需繳交公庫8萬元，另接受2場法治教育。至於陳粹鑾的其他13名助理仍在偵辦中。