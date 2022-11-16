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北漂護師殺已婚牙醫男友！姑媽奔400km求輕判：她是一張白紙

▲▼護理師曾廉容涉殺害已婚牙醫男友，她的母親與姑姑等家人專程從屏東北上旁聽開庭後，黯然搭車離開 。（圖／記者黃哲民攝）

▲護理師曾廉容涉殺害已婚牙醫男友，她的母親與姑姑等家人專程從屏東北上台北地院，旁聽開庭後黯然搭車離開 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

年輕護理師曾廉容今年涉當街持刀殺害與她交往的57歲已婚呂姓牙醫師，被依殺人罪嫌起訴並收押至今，台北地院今開庭審理，呂男遺孀透過委任律師指責曾女扭曲事實企圖卸責、沒有教化可能性，曾女堅稱呂男生前多次打她，「我沒說謊！我把他看得這麼重要！」法官嚴肅糾正曾女犯下殺人重罪還說這些話，「做人的自覺到哪去了」、「妳眼裡只有妳自己！」曾女的姑姑當庭哭求法官「可憐可憐我們的孩子，從輕發落！她是我們的寶貝！」

現年28歲的曾廉容是屏東北漂學生，2018年畢業後到呂男在新北市中和區經營的牙醫診所擔任護理師，與年長她將近30歲的呂男發生不倫戀，曾女氣憤呂男說好要娶她、卻遲遲沒跟原配離婚，認為遭呂男欺騙，今年（2022年）3月1日到呂男在北市文山區住處理論，涉當街持刀殺害呂男，曾女自殘手腕與頸部，送醫保住性命後羈押至今。

▲▼ 台北市文山區呂姓牙醫呂俊瑤命案，小三曾廉容殺人罪移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲護理師曾廉容涉持刀殺害已婚牙醫男友後自殘，就醫後被送辦 。（資料照／記者劉昌松攝）

檢方起訴曾女涉犯殺人罪嫌，北院今開庭提示委託醫院鑑定結果，認為曾女行兇時，並無精神障礙造成心神喪失或精神耗弱情形。呂男遺孀委任律師出庭，批曾女謊稱遭呂男施暴，塑造受欺負假象，但雙方對話紀錄可見，曾女一直喊打喊殺，還傳送買刀、到呂家門外等照片威嚇呂男夫妻，曾女才是有暴力傾向者。

遺孀委任律師指出，呂男夫妻常需安撫曾女、以不激怒曾女為優先，甚至若情況不對勁，就以保命要緊，曾女是基於殺人故意而購買本案兇刀，鑑定時卻刻意扭曲事實、避重就輕，說法南轅北轍更栽贓卸責，印證曾女不僅須負完全刑責，且毫無悔意，沒有教化可能性。

公訴檢察官也認為曾女對案情避重就輕，且能閃躲關鍵問題，代表精神狀況很清楚，本案犯行有如「愛之欲其生、惡之欲其死」。

曾女出庭認罪，聽了遺孀委任律師及檢方的指責，突然情緒激動，強調：「我沒有說謊！」請求法官調查房東有無安裝針孔攝影機，就能證明呂男生前多次打她，曾女越說越急促，脫口：「我這麼愛你，你用拳頭對我，對嗎？」、「我把他看得這麼重要！」曾女一邊說，她左頸1道行兇後自殘的傷疤，也明顯變得殷紅。

法官冷不防喝止：「那個人再重要，有比妳媽媽重要嗎？」糾正曾女：「妳現在是殺人耶！還說這種話！妳的理智，妳做人的自覺，到哪去了！」法官並看著專程從屏東北上旁聽的曾母，問曾女：「如果人家說妳媽媽怎麼教出這樣的女兒，妳要媽媽如何面對世人？」

曾母和曾女的姑姑一聽，忍不住哽咽出聲，曾女轉頭看見，連忙囁嚅說：「媽媽比較重要！」法官繼續對曾女誅心，數落她「妳眼裡只有妳自己，卻怪別人沒有善待妳，結果傷害最多的還是妳自己，妳這些埋怨是故意說給媽媽聽的嗎？」

法官強調：「妳當初為什麼走不出那個困境，已經不重要！我們現在要處理妳殺人這件事，很嚴重！已經有1個人不見了，現在要考慮妳是否也要跟著不見！」法官說重話：「我們都只是陪妳走這段路（指審判過程）的人！」

法官短暫停歇，法庭裡除了曾母2人啜泣，別無聲響，公訴檢察官與遺孀委任律師被法官詢問對於曾女是否延押的意見，連忙請求延押，曾女也同意，聲稱：「我願待在看守所裡贖罪！」曾女的姑姑顫抖起身請求發言獲准，強調曾女從小就是品學兼優、孝順貼心的女孩，是呂男玩弄兩面手法、傷害了2個女人。

她說鄉下人不懂得怎樣為自己辯解，但曾女絕對不是小三，更沒跟呂男要錢要房要鑽戒，而是相信呂男真的會娶她、都已經一起到台南見過呂男家人，「她只是一張白紙，相信愛情，寧可不要命」，曾女犯下如此滔天大錯，箇中原因是「一個銅板敲不響」，她求法官「可憐可憐我們的孩子！從輕發落、法外開恩！她是我們的寶貝！」

法官勸諭2人冷靜情緒，可透過律師遞狀表達意見，另請遺孀委任律師轉達，希望遺孀到庭作證，法院可安排不與曾女碰面的方式，律師答應轉達溝通，全案將於明年（2023年）1月18日開始實體審理程序。

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