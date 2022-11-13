奔妻子診所毀滅式爆料！綠帽夫挨告辯「要她愛惜羽毛」代價曝

▲人夫跑去妻子工作的診所，向員工爆料「她跟別人上床」，挨告誹謗。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名工程師人夫因離婚問題，跟牙醫妻子鬧翻，跑到其經營的牙醫診所，向在場員工稱「你們知道她跟別人上床嗎？」遭檢方起訴。雖人夫辯稱是要她「愛惜自己的羽毛」，但桃園地院認定，人夫此舉已損害妻子名譽，依誹謗罪處拘役40日，得易科罰金4萬元。

判決指出，人夫阿彬（化名）與妻子發生爭執後，於2020年6月22日跑去妻子任職的診所，跟員工們說「你們知道她跟別人上床嗎？她醫德有問題，不是，是道德有問題」，此事被妻子知道後，氣得報警，遭檢方依法起訴。

審理時阿彬否認誹謗犯行，強調妻子通姦的事情已被法院判刑認證，且妻子外遇的對象就是牙醫助理，所以才會在牙助的面前說要小心老婆的行為，就是避免她又偷搞外遇，另外，妻子本身有在網路上做廣告，算是公眾人物，要愛惜自己的羽毛，不應該有犯罪行為，但當天在場的人也就只有牙助1人，沒有散布於眾的意圖。

法官認為，阿彬所言依客觀來看，足以使旁人認為妻子有與配偶以外的人性交，使其人格聲譽產生負面觀感，且現場除了2名工作人員，尚有2位清潔人員進出櫃台，就算妻子真的與他人為性交行為，純屬私人領域之事，與公共利益無關，考量阿彬至今未與對方和解，依誹謗罪判處拘役40日，得易科罰金，全案仍可上訴。