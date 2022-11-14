阿嬤戀愛「硬當小三」！孫女崩潰狂勸分手　網見對話超傻眼

▲有些人談戀愛會變成「戀愛腦」。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者朱祖儀／綜合報導

不論在哪個年紀，有些人只要談戀愛就會變了一個人，甚至為對方失去自我。一名女網友表示，前陣子阿嬤交了男朋友，但男方竟已有家庭，讓她相當傻眼，一直勸阿嬤不要破壞別人的家庭，可是阿嬤完全聽不進去，她只好放棄說服，感嘆「真的是，什麼年紀都有戀愛腦欸」，為此十分無言。

原PO在「Dcard」發文表示，前幾年阿公過世了，當時阿嬤心情一直很低落，她就常常勸對方可以再找新的伴侶。2年後阿嬤想通了，也交了新的男朋友，她起初得知時很開心，但沒想到對方卻是當別人的小三，還一直想說服她接受這件事情。她聽到後相當傻眼，不停勸說別破壞別人的家庭，可是對方完全聽不進去，「她可能太久沒談戀愛，一整個就戀愛腦」。

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▲原PO阿嬤去當別人的小三。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

近日阿嬤生病發燒，打電話給原PO說，希望她可以回來照顧自己，但因為當時她還有事業跟課業要忙碌，就反問一句「妳男友呢？」才知道男方在正宮那邊，不方便去找阿嬤。

結果阿嬤打電話的過程中，不停說「我好想他哦」、「希望他明天會回來」等，讓原PO聽了很無言，不停勸告對方趕快分手。但阿嬤卻強調2人交往7個月，已經放不下這段感情，她只能無奈繼續勸告，「妳要站在人家立場想，妳既然硬要當別人的小三，妳就要接受他回家不能回妳訊息，也要接受他的重心不在妳身上，在他家庭身上，老話一句，不要破壞人家家庭」。

可惜阿嬤仍聽不進去，原PO不禁感嘆「什麼年紀都有戀愛腦欸？！真的又好氣又好笑，搞得我都不知道要罵她還是祝她幸福」。

▲原PO和阿嬤的對話。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到文章後，紛紛表示「呃…阿嬤走在時代尖端」、「雖然沒道德，但看對話又感覺阿嬤有點可愛」、「又好氣又好笑，不要當小三啦」，但也有人認為，「妳阿嬤男友的正宮也太可憐了吧，一把年紀了還被劈腿，對方的小孩、孫子知道自己阿公在外面搞外遇嗎？當小三不分年齡就是下去謝謝」、「一堆人覺得是阿嬤就覺得好笑跟可愛，不管幾歲一樣是在破壞他人家庭欸，如果人家真的牙起來要告，妳是要讓妳阿嬤吃官司嗎，多勸勸吧」。