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曾情牽宣明智、吳春臺　名媛李珍妮罵購物專家「小三」判刑定讞

▲李珍妮車禍出庭 。（圖／記者羅志華攝）

▲李珍妮罵人小三，遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

名媛李珍妮曾與聯電榮譽副董事長宣明智、前中華開發金副總吳春臺等人交往，與吳男生下一女後，又與吳男的妻子、女演員米凱莉，鬧出多起官司。李女先前與「衣架大王」陳友亮交往，她懷疑購物專家古瀞涵搶她男友，在臉書上辱罵古女為「小三」，古女提告，高等法院10日將李女判刑4月、得易科罰金12萬元定讞。

住在帝寶豪宅、身價上億元的李珍妮，2004年間在美國生下一名女兒，當時與李珍妮交往的宣明智，立刻宣稱女兒就是他所生，並辦妥認領手續。但7年多後，李女與宣明智鬧翻，李女改稱吳春臺才是真正的生父，並改打起確認生父之訴。法院2017年才確認吳春臺就是生父，並須支付扶養金。

而李珍妮與吳春臺的紛爭還不只這件，2人交往期間還合開精品公司，鬧翻後吳春臺提告李女侵占千萬元股權，最後李女遭判刑1年1月定讞。此外，吳春臺之後與女演員米凱莉結婚，李女也辱罵米凱莉「小三」，又鬧上法院，最後李女遭判拘役50日定讞。米凱莉也提出另訴求償千萬元，李女也敗訴賠償300萬元，並登報道歉。

李女2018年間又被爆出與「衣架大王」陳友亮交往，她懷疑購物專家古瀞涵搶她男友，2019年4月間在自己的臉書動態訊息中，PO出古女照片並輸入「介入別人感情的小三，還真的劈腿多男，真是購物台的活招牌！」等文字，古女發現後，提出妨害名譽的告訴，李女遭提起公訴。

一審法院審理後，認定李女同時觸犯公然侮辱與加重誹謗罪，從重依加重誹謗罪判刑4月。案經上訴，高等法院審理期間，李女否認犯罪，但高院根據臉書截圖內容，還是認定李女未經查證，即張貼圖文，內容又涉及私德而與公共利益無關，足認有誹謗犯意；另外該圖文內容，已經是指摘、傳述足以毀損古女名譽之具體事實，李女所為確屬誹謗罪。因此高院還是依照加重誹謗罪判刑4月，得易科罰金12萬元。全案定讞。

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