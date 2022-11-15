TVBS北市封關民調！蔣萬安36%領先　陳時中、黃珊珊緊咬不放

▲台北市長選戰藍綠白「三腳督」競爭激烈，蔣萬安、陳時中、黃珊珊在最後關頭都力拼出線。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長三腳督戰局最後倒數，國、民兩黨紛紛喊出「集中選票」催藍綠支持者歸隊。據TVBS民調中心今（15）日公布封關前最新台北市長民調，國民黨候選人蔣萬安以36%支持度領先陳時中的25%與黃珊珊的24%，陳時中與黃珊珊民調則呈麻花狀；而值得注意的是，20到29歲民眾支持黃珊珊的比例，較一周前民調上升26個百分點至56%，支持蔣萬安比例則減少1成多至16%，支持陳時中比例為20%。

根據TVBS封關民調顯示，年底的台北市長選舉，有88%台北市民表示會去投票（69%一定會，19%可能會），3%不一定，僅9%表示不會去投票，所以預測本次投票率約為61%，低於上屆選舉的實際投票率（66%）。

▲台北市長支持度趨勢圖。（圖／TVBS民調中心提供）

經過交叉分析可以發現，20到29歲民眾支持黃珊珊的比例上升26個百分點至56%，支持蔣萬安比例則減少1成多至16%，支持陳時中比例為20%。而30到39歲民眾，支持蔣萬安增至31%，黃珊珊也增至31%，陳時中則降至25%，3人差距不大。不過蔣萬安在40歲以上選民中的支持度均呈現領先，其中50到59歲支持蔣萬安比例增加9個百分點至50%，陳時中則下滑8個百分點至21%，黃珊珊維持19%。

而在台北6個選區方面，民調顯示，中正萬華地區支持黃珊珊比例增加11個百分點，至30%，陳時中略增至29%，蔣萬安則減少5個百分點至28%，3人不相上下；大安文山地區支持蔣萬安比例增加1成至43%，領先陳時中的21%、黃珊珊的20%。

另外，與一周前相較，民進黨認同者支持陳時中比例略減5個百分點至75%，黃珊珊則增加8個百分點至18%；國民黨認同者則多集中蔣萬安有86%，僅10%支持黃珊珊；而民眾黨認同者維持64%支持黃珊珊，但支持蔣萬安比例略增至27%。此外，中立選民中蔣萬安支持度34%，維持領先，黃珊珊略減4個百分點至23%，陳時中略增2個百分點至14%，仍明顯低於蔣萬安、黃珊珊。

對於蔣萬安、陳時中及黃珊珊這三位主要的參選人，分別調查喜好度。結果顯示，黃珊珊喜好度為48%，較其他兩位候選人高；43%台北市民喜歡蔣萬安，較上次調查減少5個百分點。而陳時中喜好度仍低於另外兩位，31%市民表示喜歡，明顯低於不喜歡的49%，21%未表示意見；整體而言，台北市民對黃珊珊與蔣萬安的喜好度明顯高於不喜歡，而陳時中仍呈現不喜歡比例高於喜歡。

本次調查是TVBS民意調查中心於111年11月12至14日晚間18：30至22：00及11月13日下午13：30至17：00進行的調查，共接觸1,079位20歲以上台北市民，其中拒訪為113位，拒訪率為10.5%，最後成功訪問有效樣本966位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。