充滿歲月痕跡！賈伯斯「穿過的勃肯鞋」創拍賣最高價　近700萬出售

▲前蘋果公司執行長賈伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

蘋果公司共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）生前曾在科技業留下不可抹滅的足跡，引領蘋果成為領導全球智慧型手機風潮的巨擘。如今，賈伯斯所留下的另類遺產，一雙他生前穿過、狀態良好的「勃肯鞋」（Birkenstock）在某拍賣會上創下破天荒的驚人價格，以近22萬美元（約新台幣684萬元）賣出。

根據《衛報》、《CNN》，一雙深受喜愛、曾由科技業巨擘賈伯斯於1970至80年代穿過的德國棕色麂皮涼鞋上周末在朱利安拍賣行（Julien’s Auctions）以21萬8750美元的價格售出，這間來自美國加州的拍賣行透露，這雙涼鞋儘管過去被經常使用，卻依舊完好無損，是賈伯斯過去的衣櫥必備品。

朱利安拍賣行在網站上表示，「這款軟木和黃麻腳墊保留了賈伯斯的腳印，這些腳印是賈伯斯經過多年使用而形成的。」

《華盛頓郵報》指出，賈伯斯於高中求學時交往的女友克莉絲安•布倫南（Chrisann Brennan）曾在某場專訪時回憶道，賈伯斯甚至在冬天時也穿著他們，涼鞋似乎已成為賈伯斯的一部份，「它們彷彿是賈伯斯的制服，制服的好處就是你不用擔心早上需要穿什麼。」

▲賈伯斯穿過的勃肯鞋。（圖／翻攝自朱利安拍賣行）

該雙涼鞋的目前零售價為125美元，最初預計拍賣價為6萬美元。朱利安拍賣行透露，該雙涼鞋最終以附帶NFT方式賣給一位未對外公開姓名的作家，最終售價為21萬8750美元。

廣告中寫道，「賈伯斯在蘋果歷史上許多關鍵時刻都曾穿過這雙涼鞋。1976年，他在加州洛思阿圖斯（Los Altos）的車庫與另一名創辦人一起構思蘋果電腦的開端，當時他偶爾還穿著這雙涼鞋。」

2011年，賈伯斯死於胰臟癌。