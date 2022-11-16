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設定最佳化充電！延長iPhone電池壽命　「關閉1功能」也有益

網搜小組／鄺郁庭報導

有些人想換手機的原因，就是電池壽命變短、掉電速度越來越快，所以維持「電池健康度」的小撇步讓果粉躍躍欲試。就有科技網紅分享延長電池壽命的秘訣，包括確保充電方式正確、減少動態功能、開啟深色模式等等。3C達人Tim哥也曾公開維持電池健康2大關鍵，讓手機能戰久一點。

蘋果指出，電池的壽命與「化學年齡」有關，影響主因有溫度、使用年限以及充電模式，若想延長電池壽命，最好縮短將iPhone充飽電的時間，減少電池耗損。

▲▼滑手機,網購,蝦皮。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲掉電速度一旦越來越快，就會萌生想換手機的念頭。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

就有科技網紅在抖音拍片，分享延長電池壽命的方式，首先可以在iPhone電池健康度的地方，把「最佳化電池充電」打開；使用「深色模式」也有幫助，因為暗色系都比較省電，比較亮的就相對會比較耗電；若要延長電池續航時間，可以到設定「輔助使用」找到「動態功能（Motion）」，選擇「減少動態功能（Reduce Motion）」。據悉，蘋果官方也認證，減少動態顯示可幫助增加電池壽命。

另外，Tim哥也在「3cTim哥生活日常」YouTube頻道分享，第一個影響電池健康的就是「溫度」，如果手機持續高溫發熱，就會造成一定影響。他表示，手機溫度與環境溫度最好落於0-35度之間，如果手機正在快充，就盡量不要打遊戲、看影片等，都可能造成手機溫度升高，頂多可以滑滑社群平台。

而「充電容量」則是另一個關鍵，Tim哥指出，其實就算頻繁充電或是整晚充電，都不會有太大影響，但手機到底剩多少電量時要充電，就是一個關鍵，而最佳的電池容量為40-80%，不要讓手機低於20%再充電。

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