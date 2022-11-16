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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安爭議不斷　劉宥彤突發文談職場「不如把禍害送走」

▲▼高虹安記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘子弟兵、民眾黨新竹市長候選人高虹安近期身陷詐領立委助理費爭議，而永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤突在臉書分享職場觀察，稱「職場就是江湖，與其意氣用事，做無意義的爭鬥，無法解決問題可能還賠上自己，不如把禍害送走」，引發各界聯想。對此，劉宥彤特別澄清，自己的發文神展開，但她真的沒別的意思。

高虹安日前先是因聘僱男友李忠庭作為公費助理，其薪水卻捐回民眾黨，引發批評，隨後國民黨新竹市長候選人林耕仁再曝光證據，控高虹安要助理上繳現金到辦公室帳戶，而該公積金卻被高虹安拿來支付治裝費、生理用品、餐費、洗頭費。

對於爭議，高虹安也開記者會亮出男友李忠庭作為公費助理的工作紀錄自清，另也強調她從政以來，每一位助理都有確實的工作，他們所領取的助理費、加班費，都是實質付出勞務、責任所換取的，薪酬也直接進入他們的戶頭，沒有任何不該領的錢進到自己的口袋，並反控民進黨團立法院總召柯建銘辦公室也有類似爭議。

劉宥彤近期則在臉書節錄自己的讀書內容，「難題：有人問，同事或上司的能力平平，操守也不好，但手段了得，欺上瞞下，對大家的工作帶來很大的負面影響，但又不想要得罪他，該如何解？深呼吸觀點：職場就是江湖，與其意氣用事，做無意義的爭鬥，無法解決問題可能還賠上自己，不如把禍害送走，讓他升官，當然，如果有機會，更應該讚揚他們，讓造成你的困擾者能追尋遠大目標，離開組織。他們相信自己天縱英才，小廟很快容不下大菩薩！別執著於情緒，職場生存法則是解決困擾，而不是伸張正義！」

沒想到貼文一出，隨即引來網友聯想，紛紛留言回應「不知道這是否就是郭董所說的大智慧」、「應該是我想太多，但，我還是覺得很高級酸哈哈」、「難怪要把高虹安推薦給民眾黨」，劉宥彤則指出，這篇發文是出版社邀請的新書直播，真的沒別的意思。

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