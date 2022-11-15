羅智強挺進台中一級戰區　「看到堅韌力量」全力輔選邱愛珊

▲▼藍營一級戰將羅智強在議員候選人邱愛珊競總舉辦粉絲見面會，表達力挺決心。（圖／邱愛珊競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

九合一大選倒數11天，包括市長、市議員候選人們莫不把握最後時間，全力衝刺，台中市第4選區（豐原、后里）將選出5席議員，老將、新秀競爭激烈，國民黨前台北市議員、也是黨內一級戰將羅智強，15日到議員候選人邱愛珊競選總部舉辦粉絲見面會，羅說，市長一戰已無懸念，女性執政的特質展露無遺，他在邱的身上也看到相同的堅韌力量，呼籲選民全力支持新女力。

第4選區選情複雜，有人退黨參選、有人因案無法參選，加上不少新人冒出頭來，不管老將、新秀都打出「搶救牌」，各種文宣、布條紛紛出籠，可說是台中最激烈的議員一級選區之一。

議員候選人邱愛珊15日下午邀請台北市曾是第一高票當選市議員，而且只擔任1屆議員，就把機會讓給年輕人接棒的羅智強，在她競選總部舉辦粉絲見面會。

羅智強表示，年底台中市長選舉已無懸念，政績的有感，是盧秀燕市長最大的靠山，女性執政的特質展露無遺，而他在邱愛珊身上也看到相同的堅韌力量，即使現在封關民調滿天飛，各種棄保、操作不斷，但經歷過這麼多次選舉，民眾的腦袋會更加清楚，眼睛也更為雪亮。

號稱最挺新人的羅智強在粉絲會上被問到，為什麼擔任1屆議員後，就把機會讓給辦公室主任、不到30歲的楊植斗，而且還有不少他的子弟兵也在全台各地征戰，羅表示，政治是由人組成，如果能夠讓這個組織有新的聲音，新的力量，這個組織一定會更加進步。

邱愛珊提到，自己雖是第一次參選，但抱持著不馬虎、認真的初衷，想為更多基層民眾服務，一路走來獲得鄉親的支持，在封關前的民調公布後，坊間也有聲音說她的票很多，但其實沒有組織的奧援、過去政績的支持，新人要出頭是不容易的，她呼籲民眾不要放棄自己手上能夠改變家鄉關鍵的一票。