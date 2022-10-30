邱愛珊衝選戰忙婆喪兩頭燒　盧秀燕為戰將加油：給志工媽媽機會

▲▼衝選戰又忙婆婆離世，盧秀燕為女戰將邱愛珊加油打氣。（圖／邱愛珊臉書提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

年底選戰只剩20多天，台中市屬一級戰區的第4選區，原本是12人搶5，如今變成11人搶5，戰況激烈，國民黨提名的市議員候選人邱愛珊原本忙於衝刺選戰，如今傳出惡耗，邱的婆婆突然離世，不得已一切競選活動全暫停，邱的臉書一下子湧入上千人留言表達加油，市長盧秀燕第一時間也前往弔唁致意，除了以行動力挺邱愛珊，也呼籲鄉親給志工媽媽一個服務的機會。

台中市議員第4選區（后里、豐原）原本是12人參選搶5席，但有1.3萬張選票實力的無黨籍議員王朝坤，卻因違反農會法被撤銷參選資格，變成11人搶5，嚴重衝擊原本膠著的選情，成了台中市一級戰區。

一直參與地方事務、有志工媽媽之稱的邱愛珊，昨晚（29日）在臉書告知婆婆突然離世，將以長輩後事為重，暫停一切競選活動的訊息，消息傳出，瞬間湧入上千名網友留言關心和加油，除了立委江啟臣、楊瓊瓔、副議長顏莉敏及民間友人之外，盧秀燕第一時間也前往弔唁致意。

邱愛珊在臉書寫道，「選舉行程暫停，非常抱歉，因為我可愛的婆婆，我老公最愛的媽媽，在人世間76載累積的福報，今天跟著菩薩去修行了。由於非常突然，還在調整心情和處理相關事宜，也認為應該以媽媽的後事為重，愛珊的選舉行程將暫停幾天」。

邱還說，內心雖然有點崩潰，但用了〈愁霖賦〉中的一句話作為心境上的自我鼓勵，「放幽明于人神兮，妙萬物以達觀。」，在選情如此緊繃狀態下，或許對她們也是一種考驗和課題，最後還呼籲，「不要失去了才覺得遺憾」。