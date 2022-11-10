羅智強批蔡適應把「國有地」當看板基地　諷：林右昌還不開罰嗎？

▲國民黨台北市前議員羅智強在臉書怒批民進黨基隆市長候選人蔡適應，將基隆市的國有地，當成自己的看板基地。（圖／翻攝自羅智強臉書，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨台北市前議員羅智強今(10)日在臉書怒批，民進黨基隆市長候選人蔡適應「太囂張」，竟將基隆市的國有地，當成自己的看板基地，且指名市長林右昌「還不開罰嗎」，並直指若蔡適應當市長，則「基隆無法律」。

羅智強表示，根據《基隆市廣告物自治條例》，競選廣告要申請許可，並於明顯位置標示許可證字號，但蔡適應「完全沒有申請」，同時更違反規定，設在路口十公尺的範圍內。羅智強諷刺，「違法看板王，就是蔡適應！」

羅智強更指出，不久前民進黨砍掉國有地的樹木，來「露出攻擊謝國樑的廣告看板」，當時被踢爆後趕緊道歉，但「沒想到現在蔡適應死性不改」，眼看民調落後「乾脆把基隆市的國有地，都當成自己的看板基地」。羅智強同步貼出多張照片，細數蔡適應的廣告鷹架設在山坡地上、設在道路轉彎處、設在公有圍牆、設在鐵路用地圍籬、設在天橋、設在邊坡等處。

羅智強認為，「蔡適應的看板多，我們只能說他有錢，但拿公有的土地來架設自己的選舉看板，這就是佔納稅人的便宜了。」並酸蔡，「當候選人就不守法了，當上市長，還得了！？」貼文最後更諷刺蔡適應，「黃國昌說你勾結黑道施壓國防部賤賣國土，你到底什麼時候要告啊？」

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