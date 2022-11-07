韓國瑜南下為蘇清泉助選　東港東隆宮造勢湧入萬名支持者

▲高雄市前市長韓國瑜南下東港為蘇清泉助選 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉6日晚在東港鎮本隆宮廟前廣場舉行政見發表會，總統府前祕書長羅智強、高雄市前市長韓國瑜南下助選，現場湧入萬名支持者。蘇清泉表示，雙方民調在誤差值內，「投給蘇清泉，今年冬天不會冷(台語)」，贏得在場支持者凍選聲不斷。

這場政見會，出身小琉球的中視「冰冰秀」常見歌星百萬兄弟陳孟及出身屏東縣新園鄉的歌手林良歡助到場獻唱，籲請選民支好人蘇清泉。

▲羅智強(右二)為蘇清泉助選。

羅智強表示，這是他第9次南下為蘇清泉助選，是這次選舉輔選最多次的縣市長候選人，因為蘇清泉院長最照顧屏東鄉親，一步一腳印；先前陪同蘇清泉去拜票掃街，遇到的人，蘇院長會問對方家人的狀況，把對方當做自己的人在關心。

他說，有一次，蘇清泉說要帶他去看一個地方，他去了才知道是一位民進黨議員的場子，「這是我第一次去民進黨員活動的場合」，這位民進籍候選人和蘇清泉熱烈握手，讓他嚇一跳。可見蘇清泉超越藍綠；「如果屏東真如一顆西瓜都可以當選，屏東要如何改變」；投給周女士(按周春米)，就跟投潘孟安16年沒有差別」，籲請選民支持不分藍綠，清亷、勤政、愛鄉土已準備為屏東服務的蘇清泉當選。

韓國瑜表示，到場後，他先到東隆宮參拜，看到宮前8個大字，「國泰民安、風調雨順」，內心有很深感觸；風調雨順要靠老天爺，國泰民安要靠人，國家社會要富強，老天爺與人各要負50%責任，國不泰民不安要怪自己，風不調雨不順要求老天爺，因此民眾要自立自強。民進黨屏東縣已執政25年，人口嚴重流失，就是因屏東賺不到錢，年輕人出走；而老年、幼兒福利吊車尾，籲請選民支持準備讓屏東出頭天的蘇清泉，如果蘇清泉當選，他願意擔任志工，行銷屏東農特產品。

蘇清泉最後表示，民調差距在誤差之內，如果他當選，潘縣長好的政策，「我延續下去」，潘縣長做不夠的，「我馬上補強」；潘縣長未做的，「我馬上來做」，懇請縣民支持。