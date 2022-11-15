超商獨家！世足最新「19款限量周邊」　官方授權背包、水壺通通要收

▲7-11推出「世足限量周邊快閃購」，1000ml水壺分別印上熱門足球隊國旗。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

睽違已久的「2022世界盃足球賽」即將登場，就有超商推出「世足19款限量周邊」，抽繩後背包、連帽披肩、水壺及啤酒杯通通都有，還印上法國、德國等熱門足球隊的國旗設計，球迷絕對不能錯過，而且還不用苦苦集點，只要至超商門市消費不限金額，即可直接報會員電話加購帶回家。

7-11將於明（16）日下午3點起推出「2022世界盃足球賽門市快閃購」，OPEN POINT會員消費不限金額，即可直接報會員電話加購，本次共有19款世足限量周邊，首推官方授權的「世足紀念抽繩後背包」，搶眼的紅黑配色，背起來超吸睛。

▲「世足紀念啤酒杯」也印上熱門隊國旗，球迷一定要收，為自己喜愛的隊伍打氣。



▲官方授權「世足紀念抽繩後背包」。

▲「世足紀念連帽披肩」也有6款造型。



「世足紀念連帽披肩」、「世足紀念啤酒杯」及「世足1000ml水壺」皆各印上法國、巴西、德國、阿根廷、西班牙及英格蘭共6款國旗設計，世足粉絲一定要全套收藏。另外，7-11也獲得愛爾達電視台合法授權，自12/9起至12/18止，將於指定門市OPEN!CHANNEL數位看板聯播網Live直播足球賽事最後八強。

▲3折住高雄英迪格酒店，還能免費至高空露天酒吧看球賽轉播吃美食。（圖／高雄英迪格酒店提供，下同）

高雄英迪格酒店則是推出「2022高空足球讚住計畫」，每房每晚下殺3折只要5588元起，可入住豪華房帶獨立浴缸的房型1晚，加碼免費至Pier No.1高空露天酒吧觀賞球賽轉播，並贈送海尼根啤酒500ml、美式脆薯、美國熱狗堡及墨西哥Baby Taco等派對美食，另享有翌日Wok on the Park餐廳半自助早餐(依入住人數贈送）。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。



▲派對美食超豐富。

不僅如此，11/29起連續12天還有「高空足球趴趴趴」，採門票入場，單人站票每張1000元、雙人座位票2500元附限定餐點1份，另還有6人及8人沙發座位，數量有限；每日派對現場將有不同專業DJ帶來1小時不斷電的熱音表演，搭配露天巨幅投影牆播放世足即時精彩賽況，又刺激又嗨。

現場還將無限量供應柏克金啤酒喝到爽，並有柏克金女郎熱舞同樂，且參與派對的民眾還能獲得抽獎機會，只要預測冠軍隊伍就有機會獲得高雄英迪格「豪華房帶獨立浴缸平日住宿券」1張，此外還有異國派對美食，如美國熱狗堡、墨西哥脆餅莎莎及阿根廷酥炸魷魚等。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

