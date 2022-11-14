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超商咖啡最新聖誕限定杯！每周豪送美式、奶茶　「免費喝」條件曝光

▲▼7-11咖啡2022新包裝。（圖／7-11提供）

▲7-11 CITY CAFE換上聖誕新包裝。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

下個月就要迎來充滿愛的聖誕節了，就有超商祭出全新「聖誕咖啡主題杯」，共有7款顏色，上頭印著超Q的星星、禮物等圖案，充滿濃濃過節氣息；另外還有全新「聖誕賀卡」，可線上或列印分享，且超商即日起還要加碼每周請喝咖啡或飲料，只要分享賀卡就有機會免費喝中杯熱美式或熱奶茶。

7-11「愛‧Sharing」慶祝活動正式開跑，CITY CAFE也穿上全新「愛‧Sharing主題咖啡杯」，首波將於11/16上市，推出白、粉藍、粉綠3款主題杯，第二波則於12/14登場，推出紅、綠、橘、粉紫4款，屆時共有7款搭配白、紅2款色系杯套。

▲▼7-11咖啡2022新包裝。（圖／7-11提供）

▲即日起分享賀卡就有機會免費喝中杯熱美式或熱經典純奶茶。

同步還有「愛‧Sharing寄送愛星系賀卡」，今年有炙熱愛星、甜甜愛星等共10個造型，即日起至11/27止，民眾可至愛‧Sharing活動官網製作賀卡，並透過ibon免費列印4x6實體賀卡1張（每日早上9點起限量發送，單日贈送3000張）。

不僅如此，每周還要送CITY CAFE／現萃茶（每日限量1500杯），指定時間為11/14 09：00～11/20 23：59及11/21 09：00～11/27 23：59，期間分享賀卡送CITY CAFE中杯熱美式1杯；11/28 09：00～12/4 23：59及12/5 09：00～12/11 23：59，期間分享賀卡送現萃茶熱經典純奶茶1杯。

▲▼台中新手搖店「序序茶」。（圖／序序茶提供）

▲台中新開全新手搖店「序序茶」。（圖／序序茶提供，下同）

全新手搖店「序序茶」於台中逢甲夜市開出首家旗艦店，整體裝潢以金色系搭配英倫風，飲品部分則以「紅茶」作為主打，首推這杯「拉圖紅茶」，入口先是帶有蘭花香，接著轉變成水果香，每一口都能喝到多層次風味，而喜歡紅茶那堤的可以先嘗試「王 那堤」，選用濃厚錫蘭茶底搭配初鹿鮮奶，茶感濃厚還帶有奶香，還有加了金珠的「珍 那堤」，以及紅茶特調系列「糖漬檸檬」等，通通是來店必喝，即日起搶先試營運中。

▲▼台中新手搖店「序序茶」。（圖／序序茶提供）

▲飲品主要以「紅茶」作為主打。

為慶祝新店開幕，序序茶也祭出一系列限時優惠，即日起至11/20前只要加入臉書社團，並於門市秀出社團頁面，即可「免費喝中杯拉圖紅茶1杯」，再加碼送半價券（使用期限為12/1至12/31），期間每日限量100杯，每人每日限換1杯；11/21至11/23則推開幕優惠，只要來店消費就可享有「1元加購珍 那提1杯」，期間每日限量100杯，每人每日限購1杯。

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