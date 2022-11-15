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終於等到了！超商咖啡飲品「買2送2」　限時7天快搶

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11推出一系列世足咖啡優惠，其中， CITY PRIMA精品美式或精品拿鐵「任選買2送2」，每日限量售完為止。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

2022世界盃足球賽即將開踢，當然要揪朋友一起在家瘋世足！就有超商推出指定零食、泡麵多件數優惠，限定門市還能買到現打啤酒配串燒任選3件79折，愛喝咖啡的你也有福了，明（16）日起連續7天，指定咖啡飲品可享每日限量「買2送2」，同步還有組合優惠價，快把握機會搶便宜。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「看球賽 喝CITY」優惠，11/16起至11/22止，CITY PRIMA精品美式或精品拿鐵「任選買2送2」(每日限量5000組，冰熱任選)、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵「買2送2 」(每日限量5000組)、CITY CAFE特大杯拿鐵/特大杯美式「任選11杯550元」、CITY水果系列指定品項「任選11杯660元」、CITY PEARL珍珠系列指定品項「任選11杯590元」、CITY TEA經典純奶茶/四季春純奶青「任選11杯390元」。

▲▼7-11獨家COLD STONE新口味。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11「COLD STONE專區」全品項任選2件85折、3件79折。（圖／記者周姈姈攝）

7-11門市也規劃「看球賽吃零食／泡麵」專區，11/16起至12/27止，指定泡麵可享第2件6折，指定零食可享任2件8折或任4件75折；11/30起至12/27前購買御料小館冷藏炸物滷味指定品項混搭熱狗（不含夾心麵包），可享任選2件85折、3件79折；「COLD STONE專區」複合店門市自即日起至12/20前也推出全品項任選2件85折、3件79折。

「酒BAR」複合門市自11/20起，即可搶先觀賞賽事轉播，賽事期間於酒BAR購買指定品項，即贈送限量臺虎精釀足球玻璃杯、百威世足款束口袋、mio澪品牌幻(變)色杯等周邊。不僅如此，11/16起至12/27止，「酒BAR」現打啤酒將結合限定門市「現烤哈燒專櫃」全品項，任選搭配均享2件85折、3件79折。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

▲▼高雄英迪格世足專案。（圖／高雄英迪格酒店提供）

▲3折住高雄英迪格酒店，還能免費至高空露天酒吧看球賽轉播吃美食。（圖／高雄英迪格酒店提供，下同）

高雄英迪格酒店則是推出「2022高空足球讚住計畫」，每房每晚下殺3折只要5588元起，可入住豪華房帶獨立浴缸的房型1晚，加碼免費至Pier No.1高空露天酒吧觀賞球賽轉播，並贈送海尼根啤酒500ml、美式脆薯、美國熱狗堡及墨西哥Baby Taco等派對美食，另享有翌日Wok on the Park餐廳半自助早餐(依入住人數贈送）。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

▲▼高雄英迪格世足專案。（圖／高雄英迪格酒店提供）

▲派對美食超豐富。

不僅如此，11/29起連續12天還有「高空足球趴趴趴」，採門票入場，單人站票每張1000元、雙人座位票2500元附限定餐點1份，另還有6人及8人沙發座位，數量有限；每日派對現場將有不同專業DJ帶來1小時不斷電的熱音表演，搭配露天巨幅投影牆播放世足即時精彩賽況，又刺激又嗨。

現場還將無限量供應柏克金啤酒喝到爽，並有柏克金女郎熱舞同樂，且參與派對的民眾還能獲得抽獎機會，只要預測冠軍隊伍就有機會獲得高雄英迪格「豪華房帶獨立浴缸平日住宿券」1張，此外還有異國派對美食，如美國熱狗堡、墨西哥脆餅莎莎及阿根廷酥炸魷魚等。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

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