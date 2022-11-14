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超商獨家開吃！「冰淇淋新口味」來了　放整塊巧克力餅超邪惡

▲▼7-11獨家COLD STONE新口味。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家開賣COLD STONE最新「雙重巧酥極炫風」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣變涼，就需要一些濃郁滋味療癒一下！就有超商獨家開賣「COLD STONE新口味」，經典冰淇淋加了巧克力脆片增加口感，最上層還放了一塊迷你威化巧克力，吃起來充滿幸福感；另外還有獨家「蠟筆小新可可奶茶」，11/16起可享「2件45元、6件125元」優惠。

7-11這次將KitKat產品加入新品中，首度於COLD STONE複合專區獨家推出「雙重巧酥極炫風」，COLD STONE經典香奶冰淇淋拌入KitKat巧克力脆片，並以迷你威化巧克力點綴出巧克力的脆口滋味，每一口都能吃到冰涼又濃郁的滋味。

▲▼7-11獨家COLD STONE新口味。（圖／記者周姈姈攝）

▲最上層還放一塊迷你威化巧克力，巧克力控絕對不能錯過。

吃冰配飲料更過癮，7-11繼先前推出蠟筆小新「咖啡牛乳」及「紅茶牛乳」引爆搶喝風潮後，現在又獨家開賣最新「可可奶茶」，濃醇可可搭配香甜奶茶，喝起來甜度適中、乳感厚實，非常適合搭早餐或下午茶飲用，11/16起至11/29止還可享「2件45元、6件125元」，平均每件最低只要21元。

▲▼7-11開賣獨家「蠟筆小新可可奶茶」。（圖／記者周姈姈攝）

▲蠟筆小新可可奶茶於11/16起可享「2件45元、6件125元」優惠。

日本東京人氣甜點品牌「杏桃鬆餅屋」最新「太妃糖季」正式開跑，特意選用濃郁系太妃糖作為主角，推出2款不同鬆餅厚度選擇，有「芭娜娜太妃薄鬆餅」、「芭娜娜太妃厚鬆餅」，先是在鬆餅上頭淋上太妃糖醬，搭配法國Cacao Barry58%苦甜黑巧克力熬煮成的巧克力醬，打造醇厚滋味，再佐以日本原味鮮奶油、太妃糖鮮奶油2種鮮奶油，並放上一球香草冰淇淋、撒上巧克力莓果脆粒點綴，還吃得到焦糖香蕉，超級豐富又好吃。

▲▼杏桃鬆餅屋「太妃糖季」開跑。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

▲最新太妃糖鬆餅開吃了。（圖／杏桃鬆餅屋提供，下同）

加碼還有2款太妃糖飲品選擇，包括飄著烤棉花糖甜香的「太妃咖啡拿鐵」、「太妃紅茶拿鐵」，且除了熱飲外也提供冷飲選擇，即日起趕緊衝門市開吃。

▲▼杏桃鬆餅屋「太妃糖季」開跑。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

▲加碼喝2款放了棉花糖的太妃糖飲品。

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