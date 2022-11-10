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跌落神壇！「好市多1夯食」悄降價　會員傻眼：只吃一半，吐一整天

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲沙拉內的蘿蔓生菜不見了，改成萵苣替代。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

許多人會買好市多的「凱撒雞肉沙拉」當作隔天早餐，怎料一名網友買回家後，才發現原本的「蘿蔓生菜」悄悄換成萵苣就算了，連雞肉量都變少，讓他難以接受。文章曝光後，網友也哀號，雖然降價20元，但品質真的有待加強，「上周買，放到隔天吃，菜都出水，結果只吃一半，吐了一整天！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨，最近去熟食部買輕食「凱撒雞肉沙拉」，結果發現靈魂角色「蘿蔓生菜」突然變成萵苣代替，讓他難以接受「感覺價錢更貴了！」

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無獨有偶，另一名女網友也在同社團發文驚呼，買老公愛吃的凱撒雞肉沙拉，要當作隔天早餐「整個生菜跟雞肉縮水一半，我可以接受物品漲價，但不能又漲價又減量吧！覺得空虛！」

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲另有網友同感表示，份量真的變少。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

底下網友回應，「如果不是蘿蔓，就不能說是凱撒沙拉了」、「這種萵苣不值得，易出水」、「買過！覺得這個凱撒沙拉已不值得買了！現在蘿蔓改萵苣，而且肉吃起來有點怪粉粉爛爛」、「189買一個空虛」、「漲價還亂改原材料，真的讓人感覺蠻差的」、「Costco熟食越來越爛」、「上周買，放到隔天吃，菜都出水，結果只吃一半，吐了一整天」、「以前很愛吃， 現在已經不想買了」。

另有熱心網友說明，因季節改成萵苣後，價格有調降20元，目前售價為169元，「我上禮拜去賣場的時候，看到公告寫不是蘿蔓產季所以改成萵苣，然後我想我剛剛在蔬菜區看到一大堆的蘿蔓，然後再看看我推車裡的一袋蘿蔓」、「可是不是有降價嗎？嘉義店的從189降到169元／一個，我有問熟食區的服務人員：是因為從蘿蔓改成萵苣所以降價嗎？對方說是」、「是169，改菜有降價20元啦」。

▼網友搖頭直呼，沒有蘿蔓就不想再買，萵苣口感差很多。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▼沙拉目前降價為169元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝）

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