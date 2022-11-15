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愛斯康晶亮鉻燕麥奶15日東森首賣　下單再送東森幣

愛斯康晶亮鉻燕麥奶15日東森首賣　下單再送東森幣（圖／東森購物提供）

▲10/15（二）晚上21:40將於東森電視購物46台獨家首賣「愛斯康晶亮鉻燕麥奶」，訂購再享東森幣20%回饋。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

根據網路調查，國人喝咖啡最喜歡搭配的7種飲品，第一名是燕麥奶，其次才是鮮奶，由於燕麥奶熱量比牛奶低，乳糖不耐症、喝牛奶會拉肚子的人也可以喝，使得近年興起植物奶風潮。國內知名羊奶粉龍頭品牌「卡洛塔妮」友華生技近日推出「愛斯康晶亮鉻燕麥奶」，由植物性蛋白組成，並添加四種益生菌，專為三高族群打造的穩醣黃金配方，10/15（二）晚上21:40將於東森電視購物46台獨家首賣，單瓶市價2,200元，東森價4罐僅賣2,280元，訂購再享東森幣20%回饋。

根據醫學期刊2017年發表研究調查指出，88%台灣人有「乳糖不耐症」，網路上也有不少網友關於咖啡搭配的討論，不少民眾表示自己有乳糖不耐症，直呼燕麥奶「簡直是乳糖不耐症的救星」，因為燕麥奶雖然字面上有「奶」字，但實際上是用燕麥製成，不添加任何奶製品，屬於全榖雜糧類食物，所以乳糖不耐症的人或是喝乳製品會脹氣的人也可以喝。

「愛斯康晶亮鉻燕麥奶」兼具高纖、高鈣、低鈉，零膽固醇，主要精選燕麥與非基因改造黃豆，並添加葉黃素、納豆酵素、綠茶萃取物三項機能性素材，全素食也可食用。燕麥富含膳食纖維以及具備能增加膽酸及膽固醇代謝的β-葡聚醣，被公認是降膽固醇好物。而全榖雜糧一般含有鉻及鋅等人體所需礦物質，「鉻」有助於維持醣類正常代謝，「鋅」則有助於維持能量、醣類、蛋白質與核酸的正常代謝，給您穩定的照護，讓您有牛奶的營養，卻沒有牛奶的負擔。

愛斯康晶亮鉻燕麥奶15日東森首賣　下單再送東森幣（圖／東森購物提供）

▲「愛斯康晶亮鉻燕麥奶」由植物性蛋白組成，是專為三高族群打造的黃金配方。

「愛斯康晶亮鉻燕麥奶」另外還添加四種益生菌，包含嗜酸乳桿菌、比菲德氏比菲多菌、比菲德氏龍根菌、鼠李糖乳桿菌，幫助維持消化道機能，改變腸道菌叢生態，同時生產工廠並通過ISO22000與HACCP食品安全驗證，東森嚴選的產品，質量有保障，「愛斯康晶亮鉻燕麥奶」10/15（二）晚上21:40於東森電視購物46台獨家首賣，在健康飲食潮流帶動下，每天一杯燕麥奶或是配咖啡、茶都正流行，是大小朋友都會愛的飲品。

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