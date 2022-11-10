東森購物雙11人氣網紅瑀熙跨夜直播　電視購物團購組合送iPhone14

▲東森購物網10日晚間8點「跨夜直播」邀請到人氣美女網紅瑀熙（Yuci）加入直播行列。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11倒數，東森購物網今（10日）晚間8點率先展開「跨夜直播」，邀請到人氣美女網紅瑀熙（Yuci）加入直播行列，更端出超過30個獎項與111、1111購物金（樂透金）於直播節目中送出。東森電視購物在11/11全日LIVE節目大推下殺折扣，商品瘋殺5折起，晚上10點有「剁手亂賣會」，最低399元起，晚上9點東森購物CH47更首度推出購買團購組合就送iPhone14、dyson超值優惠活動，將送出100支iPhone14手機。

直播熱潮興起，東森購物網ETMall於雙11檔期特別邀請人氣美女網紅瑀熙（Yuci）一同加入跨夜直播行列，外型甜美、身材火辣，從實況主發跡的她成功轉戰YouTube，頻道擁有68.3萬人訂閱，Instagram更有高達近90萬人追蹤，預計靠著超人氣將能帶動銷量成長。主打商品有「PP 波瑟楓妮」林美秀吳淡如代言石墨烯塑崩未來褲1件+石墨烯NASA認證律動襪1雙，直播價只要3,111元；「娘家」大紅麴三盒組，直播價6,811元；「船井burner倍熱」健字號極纖錠512粒東森獨家回饋組，直播價5,111元，等於3折就能入手。

▲東森購物網ETMall於雙11檔期找來瑀熙（Yuci）加入跨夜直播行列，藉著她的超人氣來帶動銷量成長。

東森電視購物在11/11全日LIVE節目商品瘋殺5折起，包括英國皇室Wedgwood頂級寢具組、大同智慧恆溫電鍋、自然美森美妍極地雪玫瑰C3逆齡抗老精華、華陀十二味龜鹿土龍錠、英國KANGOL限量棒球外套等，晚上10點「剁手亂賣會」最低399元起，推出商品包含蘭蔻、雪花秀、雅詩蘭黛、鍋寶鈦頂極不沾平煎鍋、PUMA男女裝等。

東森購物CH47在晚上9點首度以團購組合銷售，購買皇室限定西班牙特選初榨橄欖油16箱，東森價39,840元，買就送iPhone 14 256G；購買168小時長效益生菌抗菌洗衣精30箱，東森價38,400元，買就送Dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖空氣清淨機；購買Strawberry益菌棉守護組30箱，東森價29,700元，買就送Dyson V8 Slim Fluffy 輕量無線吸塵器，總獎項共將送出100支iPhone 14手機、50台Dyson空氣清淨機及50台Dyson無線吸塵器，揪團一起買，再搭配最高東森幣回饋，買到賺到。

東森購物網表示，回顧每年雙 11 檔期都會出現「閃靈刷手」，快手一次結帳動輒上百萬，最高紀錄曾一口氣刷了 2,500萬元，預料今年雙11還能再看到閃靈刷手的身影，雙11檔期業績樂觀看待。

