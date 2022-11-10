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黃偉哲十度親上東森農場Live開賣　王令麟再送回饋40分鐘賣掉4.5萬顆椪柑

▲黃偉哲十度上東森農場賣青皮椪柑  王令麟加碼回饋大熱銷。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼黃偉哲上東森農場賣碰柑。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森電視購物《東森農場》live開賣台南特產青皮椪柑，短短40分鐘熱銷1000箱，統計賣出4萬5000顆椪柑。左起為東森購物總經理彭鴻珷、東森購物專家怡君、台南市長黃偉哲、東森新媒體ETtoday執行董事邱佩琳、青農劉家峻。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

正值青皮椪柑大出的季節，台南市長黃偉哲再度化身購物專家為小農熱情助攻，共同推銷台南特產水果，這也是他第十度親自上東森農場Live節目開賣，此次介紹來自東山的青皮椪柑，一箱約44～48顆，好吃價只賣699元，東森集團總裁王令麟再送50%東森幣回饋，等於半買半相送，價格絕對殺，還有產銷履歷認證，吸引會員熱烈搶購，短短40分鐘熱銷1000箱，統計賣出4萬5000顆椪柑。

每年10月開始是台南青皮椪柑產季，不同於一般黃色柑橘，其外皮青綠，但內部果肉已經成熟，果實嚐起來甘甜略帶微酸，擁有獨特的椪柑風味，而東山產區因為得天獨厚的地理環境、日夜溫差大，且山坡地種植，排水能力好，出產的青皮椪柑香味濃郁、汁多味甜，有著濃郁自然柑橘香氣。其中，東森農場精選百大青農劉家峻所栽種的青皮椪柑，不僅嚴選老欉原生品種，果粒大小、果汁含量及酸甜比適中，直接剝開現吃或現榨飲用都很適合。

▲▼黃偉哲上東森農場賣碰柑。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼來自台南東山的青皮椪柑，擁有產銷履歷認證，黃偉哲與青農、購物專家共同簽名為品質掛保證。

▲▼黃偉哲上東森農場賣碰柑。（圖／記者湯興漢攝）

好吃的青皮椪柑不能只留在台南，黃偉哲專程上東森農場大力推銷，不僅在棚內模擬還原斜坡地摘採的辛苦，還與青農及購物專家共同簽名掛保證，在東森農場買品質有保障，消費者不用靠運氣挑選椪柑，更讚說買又送回饋「真的很便宜」，下單後產地直送到府，完全不需要從市場辛苦揹回家。他也透露自己最近很多行程要跑，每天都會吃上兩顆來補充維他命，大推椪柑爆汁、吃起來不死甜。

▲▼黃偉哲上東森農場賣碰柑。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼青皮椪橋栽種在斜坡地，黃偉哲在棚內模擬示範農民摘採的辛苦，同時大推椪柑美味爆汁、吃起來不死甜。

▲▼黃偉哲上東森農場賣碰柑。（圖／記者湯興漢攝）

黃偉哲表示，說台南是水果之鄉一點都不誇張，台南的優質水果很多，國內外消費者都很喜歡，來自東山的85度c斜坡的青皮椪柑，甜度適中，帶點小酸，獨特滋味夯到外銷，前兩天才剛出了一個貨櫃到馬來西亞，相信青皮椪柑一定能打開市場，因為馬來西亞人口很多，大概將近8、9千萬以上，尤其是華人消費者會在過年討吉利，橘子、椪柑就是吉利的意思，熱帶的地方吃溫帶的水果椪柑最適合。

黃偉哲提到，很開心每次來到東森農場介紹台南水果，回去後都能聽到農民朋友反饋水果賣得很好，讓他感到欣慰，非常感謝東森農場讓優質農產品可以介紹給廣大消費者，並且回饋50%東森幣，讓許多消費者買到賺到，買到好的水果又能賺到折扣，希望吃了以後一試成主顧，而這次優質的東山青皮椪柑，碰到優質的東森農場，強強聯手，成為造福消費大眾的最好利器。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森農場販售的各項農產品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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