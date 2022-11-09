後疫時代補充關鍵營養素　東森「鋅C望」全家熱賣急補貨

▲東森購物「鋅C望」一包3公克含有維生素C和鋅兩大營養素，11月起於全家便利商店上架販售，每包售價128元。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

天氣漸漸變冷，日夜溫差也越來越大，冬天的第一個節氣「立冬」已悄悄報到。中醫師指出，立冬時最適合食用富含維生素和鋅、鈣等蔬果海鮮，加上全台目前累計超過790萬人感染過新冠肺炎，隨著疫情逐步走向流感化、輕症化，民眾需要全新的生活型態和健康保養習慣來迎「後疫情時代」，從體內提升保護力是非常重要的一環，建議可適量補充關鍵營養素，如幫助降低染疫風險的「維生素C」、縮短兒童染疫病程的「鋅」等。

疫情後時代「與病毒共存，不能只是躺平」，民眾應回歸打造健康基礎，加強身體保護力更為重要，依靠各種營養素的幫助，加強免疫系統的運作。東森購物和大江生醫聯手推出「鋅C望」，一包3公克的鋅含量相當於6.5顆生蠔，維生素C含量相當於4.3顆檸檬，滿足一天所需能量，有助調節生理機能。當中還添加2019瑞士日內瓦國際發明展獲得銅牌獎的紫花香茅萃取物，每包售價128元，11月起正式在全家超商通路上架，立即引起搶購，部分門市賣到缺貨，消費者想要購買得多跑幾家才能買到。

▲東森購物「鋅C望」上架全家便利商店販售後，引起搶購熱潮。（圖／東森購物提供）

大江生醫營運長陳彥任指出，根據美國國衛院與哈佛醫學院的新冠指引及各大期刊和專家學者累積約有180篇論文皆提到維生素C加鋅可以強化免疫系統，因此做為產品配方著手研發，另加上經實驗有助肺細胞復原的紫花香茅作為營養補充，在疫情猖獗之下，東森購物「鋅C望」相信是能夠提升身體防禦力的保健產品。



現代人生活壓力大，經常外食，營養素攝取不足，連帶影響抵抗力。衛生福利部建議每人每天基本攝取維生素C劑量為100毫克，維生素C可抗氧化、抗發炎，進而提升體內免疫力，預防上吸呼道疾病。「鋅」亦是維持人體健康不可少的礦物質，根據國健署建議，男性每日需攝取15毫克，女性每日12毫克，醫師表示，鋅補充劑或含片常用於治療感冒或呼吸系統疾病，有研究發現，兒童上呼吸道感染時，補充足量鋅可縮短病程、減少病毒數。

▲東森購物專家羅聆推薦「鋅C望」可做為每天的營養補充。（圖／翻攝自羅聆臉書）

東森購物專家羅聆在臉書分享自身經驗，「因為常運動健身，訓練強度高時，身體系統的負載較重，所以需要鋅的程度相對於比一般人來得高，而在高強度的運動的過程中，大量流汗會使體內礦物質流失，需要適時補充來避免鋅不足」，而小包裝的「鋅C望」方便攜帶，正好適合運動時來補充。購物專家岑妮也表示以前常聽到「男人補鋅、女人補鐵」，但仔細研究後才知道全球有三分之一的人都缺鋅，自己可能就是其中之一而不自知，呼籲大家一起來加「鋅」補充身體營養素。

▲東森購物專家岑妮推薦「鋅C望，打造雙重保護力。（圖／翻攝自岑妮臉書）

除了「鋅C望」，東森寵物毛骨力、料理之王料理包、Strawberry益菌棉生棉11月起同步在全家上架銷售，慶祝東森在全家新登場，舉辦好禮三重送，凡購買東森購物四項任一商品，掃描盒內QRcode，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動，第一重送全家購物金35元，第二重回饋等值東森幣，第三重月月抽iPhone14大獎，活動到112年2月7日止。

