6豬仔遭囚新竹　他哀求超商「報平安」...衝派出所救了所有人

記者蔡文淵、翁子皓／新竹報導

一名鍾姓男子與其他5人被詐騙集團誘騙到新竹某民宅囚禁，鍾男在遭囚禁8天後，苦苦哀求犯嫌讓他向家人報平安，趁犯嫌開車載他前往超商時，衝到路旁派出所求救。警方獲報後，及時逮捕3名詐騙集團成員，攻堅救出其他5名遭蒙眼並囚禁在屋內的被害人。

▲新竹詐騙集團囚禁6人，其中一名男子趁外出時，跑向派出所求救。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方調查發現，詐騙集團為了騙取金融帳戶及存簿，在今年7月間，陸續誘騙被害人到某出租民宅，隨後控制其行動，目的是讓該帳戶避免被列警示，才可繼續使用帳戶騙取金錢。

鍾姓男子被詐騙集團囚禁後，每天都感到非常害怕，囚禁8天後，他央求犯嫌讓他向家人報平安，他之後被犯嫌開車載往超商，等到犯嫌不注意時，他死命衝到路旁派出所報案。警方獲報後，循線逮捕3名詐騙集團成員，並攻堅救出被囚禁在屋內，且遭蒙眼的其他5名被害人。

警方事後經過數個月調閱金流分析及勘查後，除了將犯嫌以詐欺及妨害自由等罪移送新竹地檢偵辦，於11月12日鎖定一名在幕後，租房屋當「豬寮」的男子，對他持續追查。

新埔警方呼籲，切勿任意交付存摺與提款卡，避免淪為人頭帳戶甚至遭人利用，因小失大，此類行為警方將依法嚴辦，絕不寬待。