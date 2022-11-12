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詐欺集團凌虐囚禁頻傳　永康警清查旅宿業避免成為詐團溫床　

▲永康分局11日深夜規劃執行擴大臨檢暨掃蕩專案勤務，動員50名警力，針對轄內旅宿業、日租套房及出租大樓等可能藏汙納垢之處所清查，展現打擊詐欺犯罪的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康分局11日深夜規劃執行擴大臨檢暨掃蕩專案勤務，動員50名警力，針對轄內旅宿業、日租套房及出租大樓等可能藏汙納垢之處所清查，展現打擊詐欺犯罪的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日發生詐欺集團凌虐囚禁之重大治安事件震驚社會，猶如「柬埔寨詐騙案」翻版，為防止歹徒利用旅館、出租套房隱蔽之特性從事不法，永康分局11日深夜規劃執行擴大臨檢暨掃蕩專案勤務，動員50名警力，針對轄內旅宿業、日租套房及出租大樓等可能藏汙納垢之處所清查，展現打擊詐欺犯罪的決心。

▲永康分局11日深夜規劃執行擴大臨檢暨掃蕩專案勤務，動員50名警力，針對轄內旅宿業、日租套房及出租大樓等可能藏汙納垢之處所清查，展現打擊詐欺犯罪的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，詐騙手法層出不窮，集團透過網路、社群媒體刊登高薪徵才或借貸資訊，利用年輕族群急於打工賺錢的心態，待被害人上鉤後施以拘禁，迫使提供金融帳戶供洗錢。鑒於永康區工商業住宅林立，新建大樓及外來人口遽增，易成為藏匿拘禁人頭戶之場所，即動員全分局警力，自辦專案勤務，臨檢旅宿業及日租套房等可能藏匿詐欺機房、水房之據點，清查可疑長租人口及人員出入複雜處所，以掃蕩詐欺集團可能藏匿之治安死角。

▲永康分局11日深夜規劃執行擴大臨檢暨掃蕩專案勤務，動員50名警力，針對轄內旅宿業、日租套房及出租大樓等可能藏汙納垢之處所清查，展現打擊詐欺犯罪的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局分局長甘炎民表示，近期詐騙集團多利用網路社群刊登求職、信貸或投資等訊息誘使民眾上鉤，再以面試、審核貸款信用為由相約到指定地點，隨即施以拘禁，甚至加以暴行及囚禁。呼籲青少年朋友們在外打工務必注意求職陷阱，對於誇大標榜「高薪輕鬆賺錢」之徵才貼文要多加小心，切勿貪圖優渥報酬而淪為犯罪工具。本分局將加強與旅宿業者溝通宣導，建立友善通報網，以清除犯罪根源，確保民眾生命財產安全。

▲永康分局11日深夜規劃執行擴大臨檢暨掃蕩專案勤務，動員50名警力，針對轄內旅宿業、日租套房及出租大樓等可能藏汙納垢之處所清查，展現打擊詐欺犯罪的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11日專案取締成果：公共危險3件3人、竊盜通緝1件1人、施用暨持有三級毒品1件1人、性交易1件2人。

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