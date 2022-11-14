又見台版柬埔寨！「假面試真囚禁」5男1女被消失　詐團7人收押

▲台中檢方指揮攻破一名郭男為首的詐團，救出6名被害者。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台南郭姓男子為詐騙集團首腦，在臉書刊登假求職廣告，吸引不知情民眾上門後，將人囚禁逼迫交出手機、銀行帳戶，不從就拳打腳踢甚至用電擊棒傷人，郭與6名同夥將被害人藏在中部以北各地。11月初台中地檢署指揮攻破，救出5男1女被害人，郭等7人則聲押獲准。

郭男年僅21歲，在臉書刊登不實求職廣告，吸引被害人上門面試，再趁機將人控制，要求交出銀行帳號、手機，拔掉sim卡跟解除定位，並把人藏在台北、台中、苗栗等地的旅館、日租套房或是透天厝，只要被害人有不從，就會被郭等人言詞恐嚇、圍毆，甚至是使用球棒、電擊棒攻擊。

台北市刑大報請台中地檢署指揮偵辦，與刑事局、台中市刑大、大甲警分局、苗栗縣警局等組成專案小組，11月8日到12日展開3波搜索行動，在台中東勢、后里、大甲、苗栗苑裡、通霄、銅鑼、新北金山等地區，陸續帶回郭男等9人到案，並救出遭到囚禁的被害人共5男1女，多是年輕人。

其中警方在各地現場共查扣海洛因、安非他命、K他命、咖啡包、束帶、球棒、眼罩、存摺、提款卡、現金26萬4300元、電子產品等證物。

全案經檢察官訊問後，認定被告郭男、馬男、高男、蕭男、林男、陳男、詹男等7人，涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、詐欺取財、傷害、私行拘禁、恐嚇、毀損等罪嫌重大，並有逃亡、串證、湮證、反覆實施私行拘禁、恐嚇、詐欺犯行之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；另被告陳男訊後諭知2萬元交保，絲女請回。