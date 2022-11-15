「小三通」貨運曝光！已完成424航次　陸業者：等台灣同意客運復航

▲廈門「小三通」貨運碼頭曝光，今上午正在裝卸金門來的貨櫃 。（圖／小三通業者提供）

記者任以芳／北京-廈門報導

因疫情中斷的客運「小三通」何時能復航？廈門市台商協會今（15日）安排參訪廈門「小三通」五通碼頭以及船公司，根據現場曝光畫面，不管是碼頭設備、通關檢疫等流程都是準備好的狀態。大陸小三通的業者接受《東森新媒體ETtoday》訪問也表示，「小三通」客運被暫停，疫情期間兩岸進出口貨物正常運轉，2022年至今完成424 個航次，吞吐量6603 標箱。現在金廈碼頭所有準備工作就緒，就等台灣方面儘快同意恢復「小三通」客運。

即使「小三通」客運被台灣單方面暫停，兩岸貨運還是維持正常運行。最新現場曝光畫面，正好有一艘從金門來的船舶正在進港作業，碼頭通關檢驗部門的工作人員忙著查驗。

據了解，從金門來的貨櫃卸貨後再裝出口貨物，當天返回金門。「小三通」客運專用碼頭-廈門五通碼頭設施、通關設備、櫃檯十分乾淨整潔，隨時做復航準備。

▲廈門小三通碼頭疫情期間正常往返兩岸貨運 。（圖／廈門台商協會提供）

元翔（廈門）海岸有限公司副總經理吳金獅接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，外界一直誤解「小三通」客貨運都暫停，實際大陸方面從未接到航線停航通知，疫情期間兩岸貨物正常運轉。

廈門國際郵輪兩岸供應副總吳晟接受《東森新媒體ETtoday》指出，台灣出口到大陸主要貨物類型，有金門高粱酒、茶葉、台灣各類食品以及部分列入清單的台灣水果。大陸出口到台灣最多貨物有電商貨物、冰鮮黃魚、活黃鱔、活鮑魚、傢具石材等設備。近三年雙邊進出口都明顯成長。

資料顯示，2022 年至今「小三通」航線共完成424 個航次，吞吐量6603 標箱，平均每周10 個航次左右。今年10月份廈金航線共45個航次，吞吐量974標箱。其中進口空箱438標箱，進口快件19標箱，進口高粱酒、甲魚蛋、茶葉等雜貨76標箱、進口凍品3標箱；出口快件350標箱，出口冰鮮黃魚、活黃鱔等56標箱，出口傢具、石材等32標箱。

▲廈門五通碼頭現場，大陸客運船之一「訊安」，疫情期間照常檢修，等待兩岸復航 。（圖／廈門台商會提供）

接受《東森新媒體ETtoday》訪問的廈門輪船公司董事長盧炳雄也說，自從廈金航線開通以來，人流量逐年增加，扣除觀光人潮，來往最多的就是福建台商、台青或是短期出差商務客。2019年「小三通」突破200萬人，可惜隔年疫情爆發後，台灣方面喊停「小三通」客運，衝擊兩岸往返交通管道。

盧炳雄說，即使客運停了，廈金「小三通」工作小組沒有停擺，與金門方面業者保持雙向溝通。停駛的這三年，廈門客運船舶正常檢修、設備維護照常運作，包括人員防疫流程也遵守陸方規則，

他進一步說，關鍵卡在台灣方面還沒做出決定，只要台灣船公司獲得相關復航許可，通過現有工作小組溝通機制，具體商談船班安排事宜，隨時都能正常通航。

廈門市台商協會會長吳家瑩、莆田市台商協會會長李木榮表示，廈門恢復「小三通」客運船班的條件是完全具備的，通過航運業者之間的協商機制就可以啟動，希望台灣政府體諒台商的困難，儘快同意恢復「小三通」客運。