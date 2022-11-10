陳雪生稱對岸小三通人員「都在崗位」　陸委會：可以去問對岸

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨立委陳雪生近日表示，陸委會稱對岸將小三通的CIQS（海關、移民、檢疫、安檢）人員都撤掉，但他聯絡福建省台辦及福州市台辦後，對方卻說相關人員都還在崗位上。對此，陸委會副主委、發言人邱垂正10日在記者會上回應記者，「可以去問對岸。」

邱垂正9月底回答小三通復航的相關問題時曾說，「我方的CIQS團隊都準備好了，但是對岸的CIQS是不是都還沒有準備？這可以問問看對岸，你的人在哪裡？我的人都在，都堅守崗位。」

不過，國民黨立委陳雪生近日在立法院質詢時卻表示，之前陸委會說對岸把CIQS都撤掉了，但他聯絡福建省台辦主任林文生，以及福州市台辦主任鄧達木，兩人都說CIQS的建置都還在，人員也都在崗位上。

▼立委陳雪生。（圖／記者翁嫆琄攝）



對於陳雪生的說法，邱垂正10日在陸委會例行記者會上回應記者，「對岸相關準備人員是不是已經到位，可以去問對岸。」

邱垂正強調，我方在金門水頭港CIQS的相關人員，持續堅守崗位的有666位，在馬祖福澳港的也有430位，均持續待命中，以保持通航運作人力。

邱垂正表示，由於小三通的船舶往來，涉及雙方航運管理及整備，雙方都應該做好安排，至於重啟小三通客運，除了考量整體疫情及金馬防疫、醫療量能，以及當地民意，尚須評估兩岸互動的最新情勢，「所以我們多次說明，重要節日啟動客運航班是可能的做法。」

邱垂正指出，近期福建、廣州的疫情再起，中國大陸的在各地的「動態清零」政策下，持續採取各種封控，以及大幅減少航班等「外防輸入，內防反彈」措施，這也是政府考量小三通的一個資訊之一。

邱垂正還說，「有關小三通客運復航的整體評估，仍在滾動修正中，待評估確認後會適時公布重啟小三通客運航班的時間與內容。」

▼金門、廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

