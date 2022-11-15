陳時中：民主的基礎是信任　「我的字典裡面沒有仇恨」

▲陳時中公辦政見發表會。（圖／翻攝自YouTube／臺北市選舉委員會）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中15日出席公辦政見發表會表示，民主社會的基礎是信任，但這次選舉有些陣營在操縱仇恨值，希望打破信任，他覺得這樣真的不好，並指自己的字典裡面沒有仇恨，出來做事情不是為了仇恨誰，或者一定要把誰打倒，因為現在已經不再是「打倒萬惡共匪」的時代。

陳時中今天下午出席台北市選委會舉辦的公辦政見發表會，他表示，選舉選到現在大家的「fight」（鬥爭）很多，不過他還是要強調，民主社會的基礎是國民跟國民之間的互相信任，以及政府及國民之間的信任，這樣才會建立一個真正民主自由的國家，不過，他發覺這次選舉有些陣營在操縱仇恨值，想要打破信任，他覺得這樣真的是不好。

陳時中表示，「我的字典裡面沒有仇恨」，出來做事情並不是為了要仇恨誰，或者一定要把誰打倒，不像以前說要「打倒萬惡共匪」，現在已經不是這樣的時代，而是一個民主社會，要透過選舉讓社會更進步、更好，大家會爭論不同意見，最後達到一定的共識，這樣社會就會不斷的進步。

陳時中感性地說，他從小在台北市長大，這座城市帶給他歡樂，給他很多成長，希望在最後一段的公職生涯，對台北市能夠多做貢獻，請大家支持自己，讓他有機會能夠服務大家。