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館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」　粉絲看表情有亮點

▲▼館長和魔獸合照。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲館長和魔獸的合照，讓鄉民笑喊「太巨了吧！」（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

網搜小組／鄺郁庭報導

前NBA超級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟台灣T1職籃桃園永豐雲豹，來台後一舉一動都成為焦點，不管是現身好市多還是夜市，都吸引球迷、路人求合照。「館長」陳之漢15日上午也貼出和魔獸合照，瞬間引發網友熱議，還有人在PTT笑呼「館長尬魔獸也太巨了吧？」

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館長貼出照片，文中僅簡單一句，「雲豹籃球隊 與nba魔獸」，瞬間引來網友留言，不少人直笑館長看起來小1號了，「（魔獸）高到直接頭被咖掉」、「終於有比館長更大隻了」、「比較之下，館長更可愛了」、「最萌身高差」、「第一次覺得阿館小巧可愛」、「終於有一隻比館長大的了。」

PTT則有網友問卦，「館長尬魔獸也太巨了吧？」看到合照後不禁表示，「沒想到館長比我們魔獸還魔，兩個人都這麼巨，魔獸應該也覺得館長很壯吧？」話題也引發熱議，「館長看起來好小」、「館長這樣看起來也沒輸多少，就矮了點，真猛」、「魔獸已經減重了，魔術時期的他才是完全體」、「魔獸拳頭比館長還要大，噸位可能差不多」、「打籃球練的肌群應該不太一樣吧？」

還有人注意到館長拿著球衣的表情，很像小粉絲遇到偶像的樣子，忍不住笑出來，「民國78年，小學時與偶像合照」、「迷弟的臉」、「館長也有這天。」

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