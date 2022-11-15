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桃園誦經師父強拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」頭髮散亂逃跑

▲▼桃園誦經師父強拉進死角！葬儀社女員工「機智喊Siri」頭髮散亂逃跑 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園張性誦經師父強拉葬儀社女員工到監視器死角。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、鄒鎮宇／桃園報導

桃園一名葬儀社女員工，日前回到公司拿水時，突然被誦經師父強拖到沒監視器的廚房，疑似意圖性侵。女子立刻用手機大喊「嘿 Siri」撥給老闆，才讓誦經師父放手並大罵，而女員工事後也到警局提告妨害性自主。

該名女員工10月22日上午9時回到桃園市桃園區大有路的公司拿水，正要離開時突然被誦經師父拉回店內，忍不住詢問「你要幹嘛？」，誦經師父一言不發，抓著女員工的雙臂拖行至監視器死角的廚房，並將拉門關上。女員工力氣敵不過誦經師父，期間一度打開門想逃跑，卻仍被張男硬拉回去。

▲▼桃園誦經師父強拉進死角！葬儀社女員工「機智喊Siri」頭髮散亂逃跑 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲女員工逃跑到一半又被拉回去 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園誦經師父強拉進死角！葬儀社女員工「機智喊Siri」頭髮散亂逃跑 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲女員工順利脫身後，頭髮都被弄亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此時，女員工急中生智，立刻大喊「嘿Siri，打給老闆」，而誦經師父眼見電話撥通，立刻鬆手讓女子離開。監視器畫面顯示，女子本來綁著馬尾，但從廚房脫逃後頭髮散亂，只能將髮圈拿下、整理頭髮快速離開，而誦經師父則大罵「Ｘ你Ｘ的Ｘ！Ｘ人，只會用這一招而已啦」。

該名女員工於同日晚間11時到桃園分局同安派出所報案，對誦經師父提告妨害性自主。葬儀社業者透露，許多同業都說這名師父影響到他們。

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