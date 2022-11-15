桃園政見會／鄭運鵬承諾台積電設廠　再批張善政：只喜歡權力虛名

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。（圖／翻攝自桃園市選舉委員會YouTube）

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（15）日上午9時登場，第1位發表者為民進黨候選人鄭運鵬，強調他選上的未來8年，會持續推動台積電在桃園設廠、打造桃捷環狀線，並針對弱勢族群提出不同政見，同時重批對手張善政只喜歡權力虛名，「過去他沒有能力解決重大困難，未來更不可能做到。」

鄭運鵬開頭指出，8年前大家選擇民進黨的鄭文燦，桃園成為台灣改變最多、進步最快的城市，「接下來8年，讓運鵬當市長，我們桃園要成為格局最大、照顧最細，而且最貼心弱勢的新桃園。」

鄭運鵬表示，若當選桃園市長後，第1點承諾會順利推動護國神山台積電在桃園設廠，並且要將上下游產業鏈都拉進桃園，成為護國群山，讓航空城加速開發，帶動國際物流、航空輔助、智慧車輛、生物科技、綠色能源、雲端運算等六大重點產業。未來桃園的人口，靠航空城要超過台北市。

第2，桃園的捷運系統全面啟動，綠線和機場捷運將成為環狀線，並推動首都圈通勤月票1200元，讓通勤、通學都能更方便、更省錢。下一個八年，我們要透過鐵路地下化打通交通瓶頸、縫合城市，讓地下化車站附近的市區進行都市更新、大發展。

第3，對弱勢族群，承諾會設立兒童醫院，提出弱勢孕婦陪產假、罕病兒童家庭生活津貼、弱勢勞工再就業加碼5000元、提供新住民弱勢家庭社會住宅等，「運鵬要做大家的遮雨棚，有我在，請放心。市民有這樣的感受，從政才值得。」

此外，鄭運鵬也將炮火對準國民黨候選人張善政，「過去幾個月，我們看見國民黨和四年前在高雄一樣，想利用造謠、抹黑桃園過去八年光速進步的事實，來贏得勝選。」痛批張善政現在還在擔任統派小黨的最高顧問黨職，「至今，張善政先生仍然不願意正面回應，也不願意向受害的市民道歉。」

鄭運鵬說，歷屆行政院長卸任後，有誰擔任統派政黨的最高顧問？「張善政先生喜歡擁有權力虛名卻無心承擔，過去他沒有能力解決重大困難，未來更不可能做到。」

最後，鄭運鵬喊出口號，過去鄭文燦推動「桃園學」，未來他要讓「大家學桃園」，延續鄭文燦施政好成績，「桃園要擔任基北北桃、桃竹竹苗的領頭羊，走回頭路，桃園的前途就莫宰羊。」